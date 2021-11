Ajax kan weer een potje in de eredivisie afvinken

Jurriën Timber en Michael Pinto van Sparta. Beeld ANP

Profvoetballers en kunstgras – ze zullen nooit vrienden worden. Prima ondergrond voor recreatievoetbal, zei Erik ten Hag zondag op verlaten Kasteel, maar een schande voor de eredivisie. “We zijn in een mooie strijd verwikkeld met Portugal om na Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk het zesde voetballand van Europa te worden. Kunstgras is zó slecht voor onze uitstraling. We moeten dit niet accepteren, het moet echt afgelopen zijn.”

Ook aanvoerder Dusan Tadic hekelde het veld van Sparta. Bewust of onbewust liet hij in zijn betoog bij de benaming van de ondergrond zelfs één keer de letters ‘ns’ weg. “Voetballers presteren op zo’n veld 50 procent minder dan op echt gras,” zei de Serviër stellig. “Geloof me, er gaat technisch zoveel fout. Van elke tien ballen zijn er vijf niet goed. Te hard, te zacht. Je kunt spelers alleen in de voeten aanspelen, niet in de loop. In de eredivisie moet je op echt gras voetballen.”

Matig spel

Het leek op een klaagzang, maar eerlijk is eerlijk: Ten Hag was zelf niet over het kunstgras begonnen. De trainer wilde sowieso niets van excuses weten voor het matige spel, dat voor rust nog wel een doelpunt en een paar halve kansen opleverde, maar na de pauze louter boegeroep teweegbracht. In gedachten dan, want er waren geen supporters in het stadion. Het was koud, het was vroeg, het was stil, het ontbrak aan de glitter van de Champions League en de tegenstander wilde alleen maar verdedigen en ontregelen. Maar dan nog, zei Ten Hag, moet Ajax met die omstandigheden omgaan, de antwoorden vinden en winnen. Al wordt de wedstrijd gespeeld op drijfzand met windkracht 9.

Ajax maakte ook wel het verschil, maar het ging moeizaam. Ten Hag moest topscorer Sébastien Haller (ziek) en Antony (lichte blessure) missen in Rotterdam. Danilo en David Neres waren de vervangers. Het was de eerste basisplaats voor Danilo, die vorig seizoen als huurling bij FC Twente indruk maakte met zeventien goals en zes assists. De twee Brazilianen werkten hard tegen Sparta, maar hun rendement was gering. Danilo (22) had wel een belangrijke inbreng bij het winnende doelpunt van Dusan Tadic, op ruim een half uur spelen. Zijn voorzet (of was het een schot?) werd door de aanvoerder langs keeper Benjamin van Leer getikt.

Transferperiode

Ten Hag had ook kunnen kiezen voor Tadic als centrumspits, maar dan moet hij hem weghalen van de positie waarop hij de beste impulsen aan het elftal geeft. Er gaan geluiden op dat Ajax in de winterstop mogelijk een nieuwe aanvaller wil halen, ook omdat Haller in januari en februari met Ivoorkust deelneemt aan de Afrika Cup, maar de trainer hield zich op de vlakte. Hij ziet de winterse transferperiode niet als het geschiktste moment om zaken te doen. “Het streven is dan ook om deze groep bij elkaar houden. Als er spelers van ons in de winterstop willen vertrekken en wij zouden daaraan willen meewerken, dan nog is dat lastig. Er moeten namelijk geschikte vervangers voor terugkomen. Het belang van Ajax staat bovenaan.”

De koploper in de eredivisie werd zondag door Sparta niet getest. Het duel deed denken aan Nederland-Noorwegen, waarin de Noren ook pas in de slotfase leken te beseffen dat ze de middenlijn moesten oversteken om te kunnen scoren. Ajax stopte met een 1-0 voorsprong steeds iets minder energie in de aanval. Het wachten was op Sparta, maar tot vijf minuten voor tijd gebeurde er niets. De wedstrijd voelde als een langgerekte gaap. En juist de trapvaste spelers als Daley Blind en Steven Berghuis grossierden in balverlies.

De beste Ajacieden stonden centraal in de defensie – Lisandro Martínez en Jurriën Timber – en dat was niet voor het eerst dit seizoen. Bijgestaan door Edson Álvarez en in de rug gesteund door de betrouwbare keeper Remko Pasveer, die overigens weinig te doen kreeg.

Na ruim negentig minuten stapte Ajax in de bus richting Amsterdam. Drie punten rijker en in de wetenschap dat dit seizoen alleen uit tegen Cambuur nog op het verfoeide kunstgras hoeft te worden gespeeld.

