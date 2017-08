Ajax kan Orejuela snel inzetten

Overmars blijft bij standpunt

Marc Overmars blijft bij zijn standpunt dat er geen speler meer mag vertrekken bij Ajax. Ook een astronomisch bod doet de directeur spelersbeleid van de Amsterdamse club niet van mening veranderen, zo luidt de reactie van Ajax woensdag.



Overmars wil niet reageren op het bericht dat AS Monaco een bod van meer dan 50 miljoen euro op Kasper Dolberg heeft uitgebracht.



De directeur spelersbeleid was vorige week ook al duidelijk na de transfer van Davinson Sánchez naar de Spurs en ziet geen reden om op zijn voornemen terug te komen.



"Toen we op dit enorme bedrag uitkwamen en duidelijk was dat Davinson zou vertrekken, heb ik met mijn collega's binnen de clubleiding overlegd over de komende weken," stelde Overmars. "We hebben gezamenlijk besloten dat voor ons de transferperiode, wat betreft uitgaande transfers, nu gesloten is. Wij laten niemand meer gaan."