Ajax kan maar moeilijk zonder Daley Blind

Beeld AFP

Twee conclusies kunnen worden getrokken na de uitschakeling door AS Roma in de kwartfinales van de Europa League: Ajax kan in bepaalde wedstrijden maar moeilijk zonder Daley Blind en het is eeuwig zonde dat Brian Brobbey na dit seizoen al vertrekt bij de club.

Ajax moest minimaal twee keer scoren; dat was te veel gevraagd?

De ploeg scoort dit seizoen vrijwel altijd, ook in uitwedstrijden. Alleen bij Liverpool en FC Groningen lukte dat niet (allebei 1-0). Maar in Rome bleef het bij één treffer. AS Roma legde de aanvalskracht van Ajax volgens beproefd Italiaans recept aan banden: veel spelers achter de bal, die Ajax mocht hebben. De as van het veld was volledig dichtgespijkerd. In dit soort duels mist Ajax Daley Blind – de beste opbouwer – het meest.

De ruimte lag dan toch aan de zijkant?

Klopt. De sleutel lag bij de vleugelspelers David Neres en Antony, maar het duurde vaak lang eer de twee werden aangespeeld. De keren dat dat gebeurde toonden beiden niet de vorm van de dag. Antony was voor rust één keer gevaarlijk, en daar hoefde hij zelf weinig voor te doen. Doelman Pau López leverde de bal zo in bij de Braziliaan, die Davy Klaassen een schietkans bood. Amadou Diawara blokte het schot van de middenvelder.

Wat deed trainer Erik ten Hag om het duel een andere wending te geven?

Zijn eerste wissel was een noodzakelijke. De geblesseerde rechtsback Sean Klaiber – vervanger van de geschorste Devyne Rensch – werd na twintig minuten afgelost door Perr Schuurs. Jurriën Timber verhuisde naar de backpositie. Zijn tweede wissel was een logische: spits Brian Brobbey kwam meteen na rust voor Antony.

En Brobbey sloeg onmiddellijk toe?

Na nog geen drie minuten lag de bal in het net. De spits zorgde voor de noodzakelijke diepte in het spel van Ajax. Schuurs vond hem met een prachtige lange pass. Brobbey tikte de bal beheerst langs doelman López. Zeven minuten later leek Brobbey opnieuw goud waard; zijn schot werd weliswaar gekeerd door López, maar de rebound was een prooi voor Dusan Tadic. De VAR stak echter een stokje voor deze treffer: Nicolás Tagliafico had een overtreding begaan.

Ajax viel aan en het doelpunt viel aan de andere kant?

Ja, en Roma had over geluk weer niet te klagen. Jurriën Timber gleed uit, een voorzet van Riccardo Calafiori werd van richting veranderd, Edin Dzeko schoot van dichtbij raak. Na de goedkope 2-1 zege in Amsterdam maakte AS Roma de return donderdagavond vakkundig ‘dood’. Laten we weer eens een Cruijffiaanse uitspraak aanhalen: ‘Italianen kennen niet van je winnen, maar je ken wel van ze verliezen.’

Ajax

Maarten Stekelenburg 6

Sean Klaiber -

Jurriën Timber 6

Lisandro Martínez 7

Nicolás Tagliafico 6

Edson Álvarez 5

Davy Klaassen 6

Ryan Gravenberch 6

Antony 5

Dusan Tadic 6

David Neres 5

Wissels:

Perr Schuurs (6) voor Sean Klaiber (’22)

Brian Brobbey (7) voor Antony (’46)

Mohammed Kudus (-) voor Edson Álvarez (’69)

Lassina Traoré (-) voor Perr Schuurs (’83)

Oussama Idrissi (-) voor David Neres (’82)

AS Roma

Pau López 5

Roger Ibanez 5

Bryan Cristante 5

Gianluca Mancini 6

Lorenzo Pellegrini 6

Nordan Veretout 6

Amadou Diawara 6

Rick Karsdorp 6

Riccardo Calafiori 6

Henrikh Mkhitaryan 5

Edin Dzeko 6

Wissels:

Gonzalo Villar (-) voor Riccardo Calafiori (’79)

Borja Mayoral (-) voor Edin Dzeko (’79)

Pedro Rodriguez (-) voor Henrikh Mkhitaryan (’87)