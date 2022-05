Ajax kan landstitel vandaag vergeten na gelijkspel tegen AZ

Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Brian Brobbey schoot Ajax in de 42ste minuut op voorsprong. De koploper domineerde de wedstrijd in het eerste uur, maar zag AZ in de 62ste minuut op gelijke hoogte komen. Vangelis Pavlidis kopte raak na een voorzet van Owen Wijndal. Hakon Evjen maakte in de 75ste minuut de 2-1. Edson Álvarez behoedde Ajax in de 86ste minuut met een rake kopbal voor een nederlaag: 2-2.

De Eredivisie telt na zondag nog twee speelronden. Ajax speelt woensdag thuis tegen Heerenveen en sluit de competitie af met een uitwedstrijd tegen Vitesse. PSV speelt eerst tegen NEC in Eindhoven en sluit af met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.