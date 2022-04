Ajax kan een nieuwe impuls wel gebruiken in de laatste weken van dit seizoen

Ajax zal hopen dat Antony in de laatste wedstrijden van het seizoen nog een bijdrage kan leveren in de strijd om de landstitel. De Braziliaan werd in de verloren bekerfinale tegen PSV (1-2) node gemist.

Met twaalf doelpunten en tien assists in 33 duels (eredivisie en Champions League) heeft Antony zijn stempel gedrukt op dit seizoen, maar zijn afwezigheid is bij Ajax om veel meer redenen voelbaar. Ook andere spelers gedijen beter met de snelle en doelgerichte rechtsbuiten in hun buurt. De aanpassingen van trainer Erik ten Hag om zijn gemis te compenseren, hebben vooralsnog niet het gewenste effect gesorteerd. Sinds Antony begin april geblesseerd raakte aan zijn enkel tijdens de interland met Brazilië tegen Bolivia, is Ajax op de rechterflank een beetje zoekende.

Steven Berghuis komt als rechtsbuiten maar nauwelijks uit de verf, hoewel hij bij Feyenoord gewoon was in die rol te spelen. Berghuis was onzichtbaar in de bekerfinale en tamelijk ongelukkig in zijn acties. Bovendien heeft hij met rechtsback Noussair Mazraoui niet dezelfde chemie als Antony met Mazraoui.

Berghuis is ook een ander type aanvaller, iemand die de bal graag in de voeten heeft en naar het middenveld trekt om van daaruit het spel te regisseren, terwijl de pijlsnelle Antony juist de diepte achter de laatste linie van de tegenstander zoekt met loopacties.

Snelheid en diepgang

Het noopte Ten Hag tot een ingrijpende beslissing: hij zette tegen PSV zijn topscorer Sébastien Haller (twintig goals in de eredivisie, elf in de Champions League) op de bank en posteerde de van RB Leipzig gehuurde Brian Brobbey in de punt van de aanval. Brobbey heeft die snelheid en diepgang namelijk wel.

Bij Ajax zullen ze nog weleens terugdenken aan de transfer van David Neres, de stand-in van Antony, die in januari werd verkocht aan het Oekraïense Sjachtar Donetsk. Pogingen om in dezelfde transferperiode een nieuwe aanvaller te strikken, liepen op niets uit: Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur) bleek te duur voor de Amsterdammers.

In de beslissende fase van de competitie leunt Ajax meer op wilskracht dan op souplesse en het is aan Ten Hag ervoor te zorgen dat de ballon niet helemaal leegloopt. Aan PSV geeft de bekerwinst – de eerste in tien jaar – mogelijk nieuwe energie in de titelrace. Ajax leidt daarin de dans met vier punten voorsprong en nog vijf duels te gaan.

Op weg naar de uitgang

Het is geen goed teken als een trainer zich voor een finale genoodzaakt voelt op twee belangrijke posities in zijn elftal, keeper en spits, veranderingen aan te brengen. Niet alleen spits Brobbey, die overigens behoorlijk in de tang zat bij Jordan Teze en André Ramalho, maakte zondag in De Kuip zijn opwachting, dat gold ook voor doelman Maarten Stekelenburg. Andre Onana blunderde zichzelf de laatste weken een weg naar de uitgang en routinier Stekelenburg (39) mocht na zijn heupoperatie (en na slechts vier weken trainingsarbeid) zijn rentree maken. Hij straalde rust uit, maar Stekelenburg heeft met de jaren uiteraard aan beweeglijkheid ingeboet; bij de 2-1 van Cody Gakpo, een laag schot, kon hij niet snel genoeg in de hoek komen.

Ajax had de pech dat videoscheidsrechter Higler met een scherp oog de bekerfinale bekeek, want doelpunten van Mazraoui (bij 1-0) en Davy Klaassen (bij 1-2) werden afgekeurd wegens buitenspel; het was in beide gevallen centimeter- en misschien wel millimeterwerk. Bij een overtreding van Joey Veerman op Dusan Tadic in het strafschopgebied steunde Higler arbiter Makkelie: geen penalty.

Het waren momenten die PSV aangreep om zich in de wedstrijd te vechten. De ploeg van trainer Roger Schmidt straalde meer dan Ajax uit dat het de KNVB-beker wilde winnen. In de slotfase waren de kans op een derde Eindhovense treffer groter dan die op de gelijkmaker.

Zielloze invalbeurt

Ten Hag stuurde voor dat eindspel ook Mo Ihattaren het veld in. Een vreemd signaal, omdat de oud-speler van PSV in Amsterdam probeert op te krabbelen na een lange periode waarin hij als topsporter ver van het juiste pad was afgedwaald. In dat proces heeft hij volgens Ten Hag fysiek en mentaal nog een lange weg te gaan, verder dan wat speelminuten in Jong Ajax was hij dan ook niet gekomen. Toch mocht hij opdraven in de bekerfinale, terwijl een vleugelspeler als Mohamed Daramy werd genegeerd.

Het mondde uit in een zielloze invalbeurt van Ihattaren. Voor Ten Hag is het dan ook te hopen dat Antony tussen nu en 16 mei nog een bijdrage kan leveren in de strijd om het kampioenschap. Dat zou voor heel Ajax goed zijn, maar voor Berghuis, Haller, Mazraoui en Ihattaren in het bijzonder.

