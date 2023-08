‘Ajax kan dit seizoen in de luwte gaan bouwen’

Na de 0-1 van Heracles leek het seizoen voor Ajax niet slechter te kunnen beginnen. Toen pegelde verdediger Jakov Medic, vorige week van FC St. Pauli overgekomen, de bal van dertig meter in de kruising. Het betekende de ommezwaai in een wedstrijd met twee gezichten, die eindigde in 4-1.

Was de uitslag een goede weergave van de wedstrijd? “Ik was wel positief verrast,” zegt Bademba Barrie. “Het was nog niet geweldig, in de afwerking had Ajax wel wat scherper mogen zijn, maar met een incomplete selectie denk ik dat je niet ontevreden mag zijn.”

Dat gevoel heerste duidelijk ook op de tribunes van de Johan Cruijff Arena. De sfeer was goed, supporters waren vrolijk. “Dat is ook belangrijk,” zegt Dick Sintenie. “Je moet het vorige seizoen van je afschudden. De selectie straalt ook een soort frisheid uit, daar is bewust voor gekozen door Sven Mislintat.”

In deze aflevering van Branie vertelt Sintenie alles over het beleid van de nieuwe technisch directeur, die ‘vooral lekker zijn eigen plan trekt’. Verder komen onder meer de aanstelling van de nieuwe algemeen directeur Alex Kroes aan bod, de eerste indrukken van trainer Maurice Steijn en de mogelijke terugkeer van Nico Tagliafico. En vertrekt smaakmaker Mohammed Kudus nog of blijft hij toch nog een tijdje in Amsterdam?

Dit en meer hoor je deze week in Branie. Volgende week is Menno Pot terug van vakantie.

Branie is een podcast van Het Parool, gepresenteerd door Menno Pot. Iedere maandag om 12.00 uur is er een nieuwe aflevering te beluisteren op Parool.nl.

Luister ook naar eerdere afleveringen van Branie