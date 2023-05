Ajax kan deelname aan de Champions League bijna vergeten

Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Ajax zag de achterstand op PSV – dat zaterdagavond op Het Kasteel won van Sparta (0-1) – groeien naar vijf punten. Met nog drie duels te spelen, gaan Ajax en AZ uitmaken wie van de twee als nummer drie van de eredivisie in de voorronde van de Europa League mag uitkomen. De nummer vier is veroordeeld tot de Conference League.

Eén doelpunt was in de Johan Cruijff Arena voldoende geweest om AZ op vijf punten achterstand te zetten, maar zelfs dat was te veel gevraagd. Er was dit seizoen vaak veel te doen over de fitheid van Brian Brobbey – en vooral het gebrek daaraan – maar nu hij de laatste weken een scherpe en sterke indruk maakt, steekt een ander euvel de kop op: hij scoort niet. In de eredivisie maakte hij voor het laatst een goal begin februari tegen RKC. In de bekerfinale tegen PSV werd hij vorige week de schlemiel, toen hij een grote kans op de 2-0 tegen de paal schoot en in de strafschoppenserie in De Kuip de bal hoog over joeg. Tegen AZ was Brobbey gevaarlijk met zijn loopacties en zijn sterk lijf, maar hij had een goede wedstrijd al voor rust moeten bekronen met een treffer. Hij staat nu al een tijd op 11 doelpunten, de meeste gemaakt vóór de winterstop.

Was de bekerfinale een lelijk gevecht, de strijd om de derde plaats in de eredivisie was vooral een tactisch steekspel. Een tikkeltje steriel, maar wel met serieuze oprispingen. Het eerste moment van brille kwam van AZ-rechtsback Yukinari Sugawara, die met een fraaie pass Tijjani Reijnders wegstuurde. Gelukkig voor Ajax is Reijnders niet de koelbloedigste middenvelder van de eredivisie. Keeper Gerónimo Rulli keerde de inzet met zijn voet.

Saai middel

Ajax nam de tijd in de opbouw, breed uitwaaierend over de eigen speelhelft en Rulli veelvuldig betrekkend in het positiespel. Het was een middel om de plannen van AZ – dat tegenstanders graag opjaagt en tot fouten dwingt dichtbij het eigen doel – te dwarsbomen. Een nogal saai middel. Uiterst behoedzaam zochten Edson Álvarez en Jurriën Timber de weg vooruit. Het leverde Ajax een schijnoverwicht op én een paar grote kansen. Steven Bergwijn raakte de binnenkant van de paal met een fijn schot in de verre hoek. Brian Brobbey miste een kans die hij niet mocht missen: listig vrijgespeeld door Davy Klaassen schoot de spits recht op keeper Mathew Ryan. In de rebound raakte Bergwijn de lat.

Brobbey kreeg tegen AZ opnieuw de kans in de spits, met Tadic als aanvallende middenvelder in zijn rug. Mohammed Kudus, net terug uit de lappenmand, verving de geblesseerde Steven Berghuis als rechtsbuiten. Voor Florian Grillitsch, die in de twee recente duels met PSV zwaar tegenviel, was zaterdag geen plek. Kenneth Taylor, geschorst in de bekerfinale, kreeg een centrale rol op het middenveld toebedeeld.

Kudus kon nog geen potten breken. En Tadic wisselde sterke momenten af met zwakke. De Serviër is aan de bal nog immer sterk en slim, maar zijn gebrek aan snelheid bracht hem in defensieve zin soms in de problemen. Klaassen werkt zich een slag in de rondte, maar heeft ook niet de dynamiek om grote delen van het veld te bestrijken. Ajax moest zich bij counters de Alkmaarders soms met kunst-en vliegwerk van het lijf houden.

Hato overeind

Heitinga gooide het de tweede helft over een andere boeg. Kudus bleef achter in de kleedkamer en voor hem kwam linksback Owen Wijndal in het veld. De jonge Jorrel Hato werd centrale verdediger, Álvarez schoof door naar het middenveld en Tadic (links) en Bergwijn (rechts) werden de vleugelaanvallers.

Dat kwam het spel van de Amsterdammers ten goede. Knap hoe de 17-jarige Hato ook in het hart van het elftal zo sterk overeind bleef. De schijndominantie van Ajax werd dominantie, maar opmerkelijk genoeg leverde dat minder grote kansen op. Het elftal ontbeerde de kalmte in de laatste fase van de aanval, en dat is al langer het euvel. Tekenend was de vrije doortocht die Tadic in de 68ste minuut kreeg van Sugawara, die struikelde over de bal, maar het lukte de aanvoerder en spits Brobbey een kans uit die situatie te peuren. Ook een fraaie schotmogelijkheid was niet besteed aan Taylor.

Net toen Heitinga met Francisco Conceiçao een nieuwe aanvalstroef binnen de lijnen had gebracht, leek AZ toe te slaan. Een laag schot van invaller Mayckel Lahdo rolde via de paal buiten bereik van Rulli over de doellijn terug het veld in. Kansjes voor de thuisploeg kwamen er ook, maar Bergwijn zag zijn schoten of ver naast zeilen óf worden geblokt. De laatste mogelijkheid was voor Álvarez, in de extra tijd, zijn kopbal uit een corner vloog over.

