Ajax kan de achtste finales ruiken na moeilijk gelijkspel

Bayern München is de nieuwe koploper van groep E van de hogeschool voor het Europese clubvoetbal. Het nog steeds ongeslagen Ajax volgt op twee punten en verdedigt de laatste twee groepswedstrijden een voorsprong van maar liefst vier punten op Benfica.



Een zege op 27 november bij het nog puntloze AEK Athene volstaat voor een plaats in achtste finales. Anders krijgt de club indien nog nodig op 12 december in de Johan Cruijff Arena een herkansing tegen Bayern München, dat eerst nog voor eigen publiek de mogelijkheid krijgt om Benfica definitief uit te schakelen.



Slordig

Ajax wilde Benfica met goed en gedurfd positiespel bestrijden maar daar kwam voor rust weinig van terecht. Met Dusan Tadic in plaats van Kasper Dolberg in de spits was de nummer twee van de eredivisie slordig in balbezit en werd het pas in blessuretijd van de eerste helft voor het eerst gevaarlijk.



Odisseas Vlachodmis, de keeper van de thuisploeg, had het lastig met een vrije trap van Lasse Schöne. Donny van de Beek schoot de bal richting het verlaten doel maar Frenkie de Jong kwam een paar centimeter tekort om te scoren.



Dat Ajax op dat moment al tegen een achterstand aankeek was volledig te wijten aan André Onana. De keeper uit Kameroen verslikte zich na een klein half uur eerst bijna toen hij spits Jonas vlak voor de doellijn even nonchalant wilde uitkappen. Hij kon de bal nog maar net over de zijlijn trappen.



Duwtje in de rug

Onana verkeek zich vervolgens zo op een lange inworp, dat Jonas eenvoudig kon scoren (1-0). Zo kreeg Benfica wel heel makkelijk het gewenste duwtje in de rug na drie nederlagen op rij.



Zoals wel vaker dit seizoen in Europese wedstrijden bewaarde Ajax ook in Lissabon het beste voor het tweede bedrijf. Benfica had in de eerste helft veel krachten verspild om het positiespel van de bezoekers te ontregelen.



Na rust kregen de bezoekers uit Amsterdam meer en meer ruimte. Op aangeven van Hakim Ziyech was het na 61 minuten Tadic die Ajax wel heel dicht bij een plaats in de achtste finales hielp. In de vierde minuut van blessuretijd revancheerde Onana zich enigszins voor zijn blunder met een knappe redding op een inzet van Gabriel.



