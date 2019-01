Ajax-jeugdspeler Richonell Margaret tekent bij Vitesse

Margaret speelt dit seizoen in de Vitesse Voetbal Academie en maakte een dermate goede indruk dat hij vanaf 1 juli contractspeler is bij de Arnhemse eredivisionist.



Margaret is deze week al met de selectie mee op traingskamp in Portugal. De in Alkmaar opgegroeide voetballer speelde negen jaar in de jeugdopleiding bij Ajax. Hij werd begin dit jaar door Ajax nog 'een kind van de club' genoemd.



Vitesse omschrijft hem als een aanvallend ingestelde speler die op alle posities in de voorhoede uit de voeten kan. "Ik ben hartstikke trots op het contract. Het volgende doel is om te debuteren bij Jong Vitesse en daarna hopelijk zo snel mogelijk in het eerste," reageerde Margaret in Portugal.