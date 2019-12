Beeld ANP

Het was een teleurstellende topper in Alkmaar. AZ had zondagmiddag niet de durf om een gehavend Ajax bij de strot te grijpen. Maar het geduld van de thuisploeg werd beloond. Myron Boadu kopte een corner in de 90ste minuut langs keeper Andre Onana.

Een gehavend Ajax?

Ja, behalve Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad miste trainer Erik ten Hag ook Daley Blind, Sergiño Dest en Nicolás Tagliafico. De Argentijn zat overigens wel op de reservebank en viel kort voor tijd in.

Dat zijn de sporen van een zwaar jaar?

Ongetwijfeld. Ten Hag moest wederom puzzelen om een uitgebalanceerd elftal het veld in te sturen. Perr Schuurs speelde centraal achterin met Lidsandro Martínez. Joël Veltman en Noussair Mazraoui waren de backs. Het blok op het middenveld werd gevormd door Razvan Marin en Edson Álvarez.

Maar AZ had er moeite genoeg mee.

De ploeg speelde voor het eerst in maanden weer in het eigen stadion, hoewel een dak boven de tribunes nog ontbreekt. De wedstrijd tegen Ajax werd op de valreep nog een warm welkom-terugfeestje. Maar het voetbal was belabberd. Ajax kreeg voor rust nog de beste mogelijkheid om te scoren, maar Donny van de Beek kreeg de bal niet tussen de palen.

Dat was geheel in lijn met de laatste twee duels?

Ajax is toe aan de winterstop, zoals Ziyech deze week toegaf. Toch leek Ajax nog redelijk eenvoudig op de been te blijven in Alkmaar. Totdat Boadu, die de hele wedstrijd met zichzelf overhoop lag, van dichtbij een corner inkopte.

Ajax en AZ staan nu samen aan kop?

Ja, met 41 punten. De Amsterdammers hebben op basis van doelsaldo een neuslengte voorsprong.