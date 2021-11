Ajax is niet bezorgd over een ‘Barcelonascenario’

Ajax blijft ook in een minder succesvolle periode overeind, benadrukte de directie. Beeld ANP

Een vertegenwoordiger van de Vereniging van Effectenbezitters vroeg zich af of de hogere spelerssalarissen wel zijn op te brengen als inkomsten uit recettes en transferinkomsten flink zouden tegenvallen. President-commissaris Leen Meijaard is niet bezorgd over een ‘Barcelonascenario’, al was het maar omdat Ajax geen langlopende schulden heeft. Bovendien heeft de club een eigen vermogen van 222 miljoen.

“Bij hogere ambities horen hogere salarissen,” rechtvaardigde Van der Sar het verhogen van het salarisplafond in 2018, toen Daley Blind en Dusan Tadic werden gekocht. “We denken dat we financieel stevig genoeg zijn om bepaalde schokken op te vangen.”

Zaakwaarnemer Mino Raiola

De directie en raad van commissarissen hadden geen duidelijk antwoord op de vraag van een aandeelhouder wat de club kan doen tegen het risico dat spelers het voorbeeld van Brian Brobbey volgen en met een aflopend contract voor niets naar een andere club overstappen. Zonder dat zijn naam werd genoemd ging het over Mino Raiola, de beruchte zaakwaarnemer die naast Brobbey ook Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui vertegenwoordigt. Zij hebben hun contracten nog altijd niet verlengd. Als zij ook voor niets vertrekken kan dat de financiële situatie van de club ondermijnen. Het businessmodel is mede gebaseerd op hoge transferinkomsten.

Van der Sar en Meijaard zeiden dat Ajax er alles aan doet om zulke spelers binnenboord te houden. Maar, aldus Van der Sar: “Het is niet altijd makkelijk.”

Spelen in leeg stadion

Boven de vergadering in het supportershome van de Johan Cruijff ArenA, met zo’n honderd aandeelhouders present, hing de schaduw van nieuwe coronarestricties en het vooruitzicht weer in lege stadions te moeten voetballen. Van der Sar liep er niet inhoudelijk op vooruit, maar zette zich alvast schrap: “Helaas zijn we nog niet klaar met corona.”

Financieel directeur Susan Lenderink zei dat de club door de pandemie rekening houdt met rode cijfers over het lopende boekjaar. Over boekjaar 2020/21 leed Ajax een verlies van 8,1 miljoen euro. Op een enkele kritische vraag na beleefden de directie en toezichthouders desondanks een kalme middag, in de wetenschap dat de hele voetbalwereld hard is geraakt door de pandemie.

Niemand betwistte Van der Sar toen hij stelde dat het ondanks corona goed gaat met de club. Peter Sertons, voormalig stadsdeelbestuurder van GroenLinks en Ajaxfan met tien aandelen, maakte als enige bezwaar tegen de beloningen en bonussen voor de directie, die hij niet vindt passen bij Ajax. Hij was daarentegen vol lof over de wijze waarop Ajax omgaat met de coronacontroles in het stadion. Ook prees hij de ‘ruimhartige’ wijze waarop de club seizoenkaarthouders heeft gecompenseerd voor misgelopen wedstrijden.