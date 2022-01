Podcast Branie

‘Ajax is momenteel gewoon verder dan FC Barcelona’

Na 1-2 winst bij PSV is Ajax is weer koploper in de Eredivisie. De winst was verdiend, op zich, maar in Eindhoven spitste het debat zich toe op die ene vraag: was de bal nou wel of niet over de zijlijn, in de aanloop naar de winnende goal van Mazraoui?