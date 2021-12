Ajax is gewaarschuwd: Feyenoord doet weer mee in de top

In 2017 werd Feyenoord landskampioen. Na vier weinig verheffende seizoenen doet de club weer mee in de top van de eredivisie. Ajax en PSV zijn gewaarschuwd.

Als Ajax vanavond (21.00 uur) tegen Willem II de vijftiende speelronde in de eredivisie opent, heeft de koploper één punt voorsprong op rivaal Feyenoord en twee op PSV. De Rotterdammers wipten gisteravond naar de tweede plaats na een 2-1 zege op Heracles. Als Feyenoord vorige week had gewonnen van FC Twente (0-0), dan was de ploeg nu lijstaanvoerder geweest.

Om even in herinnering te brengen hoe groot de kloof is die in Rotterdam in luttele maanden is overbrugd: Ajax werd in mei kampioen met 29 punten voorsprong op Feyenoord, dat als vijfde eindigde; óók ruim achter PSV, AZ en Vitesse. En dan stapte de beste speler van Feyenoord, Steven Berghuis, ook nog eens over naar Ajax.

De trainerswissel in De Kuip heeft afgelopen zomer echter veel ten goede gekeerd. Dick Advocaat maakte plaats voor Arne Slot, de succesvolle trainer van AZ, die de lijn die hij bij zijn vorige werkgever had ingezet bij zijn nieuwe club doortrekt. Spelen met veel energie, snel de bal veroveren en de kortste weg naar het doel zoeken. Onder Advocaat was het veel afwachtender. Dat leidde tot wrevel bij een deel van de selectie.

Meer energie

Middenvelder Jens Toornstra vertolkte het onlangs in de Volkskrant als volgt: “Advocaat wilde liever dat we inzakten, nu spelen we met pressie naar voren. Hij geloofde niet dat we dat konden. Wij wel. We hebben bewezen dat het anders kan.” En over zijn huidige trainer: “Arne Slot is anders dan alle trainers die ik hiervoor heb gehad. Overal zit een wedstrijdgericht idee achter, is over nagedacht. Ik voel me ook echt fit, hoewel ik wat ouder ben. Dat is ook nodig voor dit type spel. De trainer wees al bij zijn eerste presentatie op de intensiteit waarmee topploegen spelen om ballen snel te kunnen veroveren. Het kost meer energie, maar het levert ook energie op als je ballen snel onderschept en direct weer kunt aanvallen.”

Die speelwijze kan ook een valkuil zijn. Toornstra en rechtsback Marcus Pedersen werden bijvoorbeeld gisteravond even uit het basiselftal gehouden om het fysiek tot de kerst te kunnen uitzingen. De selectie is niet breed, de club speelt ook in de Conference League en Feyenoord wint veel, maar zelden eenvoudig. Pinchhitter Cyriel Dessers moest er al vaak aan te pas komen om in de extra tijd de zege binnen te halen: tegen Union Berlin (1-2), Sparta (0-1), AZ (1-0) en Slavia Praag (1-2) maakte hij de winnende treffer.

Waarmee niet is gezegd dat Feyenoord volledig van Dessers goals afhankelijk is. Bij Ajax maken Sébastien Haller (9), Dusan Tadic (6) en Steven Berghuis (5) de meeste competitiedoelpunten. In het elftal van Slot zijn Bryan Linssen (8), Guus Til (8) en Luis Sinisterra (6) de topscorers. De Colombiaan scoorde gisteravond twee keer tegen Heracles.

Minimaal verschil

Sinisterra is de beste voetballer van Feyenoord. Hij is niet zo’n giftige vleugelspeler als de Braziliaan Antony bij Ajax, maar sierlijker. Slot vindt dat hij beter kan, vertelde hij gisteravond na de wedstrijd. “Ik zou willen dat Sinisterra vaker beslissend is.”

Feyenoord heeft van alles wat in huis. De Haarlemse middenvelder Orkun Kökcü is in korte tijd een krachtpatsertje geworden, Gernot Trauner doet als centrale verdediger geen gekke dingen en Tyrell Malacia stoomt mee op waar dat kan, als een moderne linksback.

Als je de selecties van Feyenoord en Ajax naast elkaar legt, is die van Erik ten Hag kwalitatief beter dan die van Slot, maar voorlopig is het verschil op de ranglijst minimaal. Kijkend naar de doelcijfers van Ajax (43-2) en Feyenoord (33-14) is het onvoorstelbaar dat de Amsterdammers met slechts twee tegentreffers al negen punten hebben verspeeld: drie keer gelijk, één keer verloren.

Momentopname

Met bescheiden middelen blijft Feyenoord in het spoor van Ajax en is de ploeg intussen die andere titelkandidaat, PSV, voorbijgestreefd. Het is slechts een momentopname, we zijn nog niet eens halverwege de competitie, maar ook in het onderlinge treffen in Eindhoven eerder dit seizoen haalde Feyenoord snoeihard uit: 0-4.

De afgelopen jaren was Feyenoord sportief ook de mindere van AZ. Sommige kenmerken van het voetbal dat AZ onder Slot speelde, zie je nu terug bij Feyenoord. Al is het minder gestroomlijnd, minder vanzelfsprekend. De trainer is nog volop aan het construeren, maar het fundament is gelegd.

Waar dat Feyenoord dit seizoen gaat brengen? Toornstra durfde het niet te zeggen. Zo dominant mogelijk spelen is het streven – en makkelijker wedstrijden winnen. Ajax en PSV hebben veel meer mogelijkheden. “Wie weet nestelen we ons ertussen, misschien erboven.”

