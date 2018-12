Ajax is een snelle leerling

En dat staat Ajax in de volgende ronde dus ook te wachten?

Ja, ook de komende tegenstander zal één of twee maatjes groter zijn dan, pakweg, Standard Luik, Dinamo Kiev of Benfica. Het kaf wordt steeds meer van het koren gescheiden. Er zijn na vanavond nog zestien teams over in de Champions League.



Wanneer weet Ajax wie de opponent wordt in de knock-outfase?

Maandag is de loting. Ajax is als tweede geëindigd in Groep E achter Bayern München en treft een winnaar van een van de andere poules: Borussia Dortmund, Barcelona, Paris Saint-Germain, Porto, Manchester City, Real Madrid, of Juventus.



Heeft Ajax wel iets te zoeken in de achtste finales?

Zeker wel. Bayern München was over 90 minuten beter in de Johan Cruijff Arena, maar Ajax verkocht zijn huid duur. De ploeg van trainer Erik ten Hag had duidelijk moeite met de (handelings)snelheid van de opponent. Bayern voetbalde op 78 toeren, Ajax op 45. Maar de Amsterdammers wenden aan het hogere tempo. Dat biedt perspectief voor het vervolg na de winterstop.



Was het gelijkspel terecht?

Moeilijk te zeggen. Andre Onana heeft met een aantal fabelachtige reddingen een grotere nederlaag voorkomen. Maar de wijze waarop Ajax een 1-0 achterstand omboog in een 2-1 voorsprong en na de 3-2 achterstand toch weer 3-3 maakte, was razend knap.