Ajax is een 'geitenkaas' in Eindhoven

Ajax mag dan zeven overtuigende wedstrijden in de (voorronden van) de Champions League hebben afgeleverd; in de eredivisie is PSV de Amsterdammers nog altijd op veel fronten baas. Zondagmiddag legde Ajax de rode loper uit voor de regerend kampioen.



Hoe is het pak slaag te verklaren?

Ajax verdedigde dramatisch in Eindhoven. De ploeg kreeg dit seizoen in vijf duels pas één goal tegen (Heracles), maar nu stond het na drie kwartier al 3-0. Het was bij Ajax achterin 'een geitenkaas', zoals Johan Cruijff zou zeggen.



Was het gemis van Matthijs de Ligt zo groot?

Nogal. Midweeks tegen AEK Athene bleven Frenkie de Jong en Daley Blind met een beetje kunst- en vliegwerk redelijk overeind, maar tegen PSV kwamen alle defensieve minpunten van het duo aan het licht. Bij de 1-0 liet Blind zich simpel wegzetten in een duel met spits Luuk de Jong. Bij de 2-0 en 3-0 maakte Frenkie de Jong dure inschattingsfouten.



Is dit het einde van de carrière van Frenkie de Jong als centrale verdediger?

Dat is wel te hopen. Hij zal er misschien nog wel eens spelen, maar dan toch niet in combinatie met Blind, die ook behoefte heeft aan een sterke mandekker in zijn buurt. Frenkie de Jong is een middenvelder. Ajax miste hem ook enorm in die linie. Vooral voor Carel Eiting ging het in de topper soms allemaal te snel.



Een inschattingsfout ook van trainer Erik ten Hag?

Ja, een trainer is verantwoordelijk voor de opstelling en de tactiek. En daar schortte in dit geval veel aan, los van de hemeltergend slechte uitvoering van de spelers. Ajax dacht na 15 april (de kampioenswedstrijd van PSV die ook met 3-0 verloren ging) revanche te kunnen nemen, maar de tekortkomingen die ook de huidige, versterkte ploeg nog heeft, kwamen genadeloos aan het licht. Met de zware beproevingen tegen Bayern München en Benfica in het vooruitzicht was dat een goede les, maar wel een dure.



