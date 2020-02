Ajax is die 8 seconden in Londen nog steeds niet te boven

De dreun die Ajax op 5 november te verwerken kreeg in de uitwedstrijd tegen Chelsea, wordt nog altijd gevoeld. Na de bizarre ontknoping op Stamford Bridge, waarin Ajax een 4-1 voorsprong zag verdampen, zoekt het elftal naar een flow.

Ajax is door de noodlottige botsing in Londen van de hoofdweg afgeraakt en rijdt nu met een lagere snelheid over een B-weg richting finish. In de wetenschap dat de hoofdprijs – de Champions League – onbereikbaar is geworden.



De confrontatie tussen Chelsea en Ajax op Stamford Bridge is er één met eeuwigheidswaarde geworden. Het duel stond binnen 8 krankzinnige seconden volledig op zijn kop. Na twee rode kaarten (Blind en Veltman) en een penalty voor Chelsea ging de riante 4-1 voorsprong van Ajax uiteindelijk in rook op: 4-4. In de laatste poulewedstrijd tegen Valencia (0-1) kon Ajax die twee verliespunten niet meer compenseren.

Intens en intensief

De uitschakeling in de Champions League deed onnoemelijk veel pijn. Begin deze maand werd nog wat zout in de wond gestrooid, toen tijdens een scheidsrechterscongres van de Uefa door de aanwezige toparbiters werd erkend dat hun collega Rocchi op Stamford Bridge grove fouten had gemaakt. Fouten die Ajax in de Champions League fataal zijn geworden.

Sinds die acht seconden in Londen wankelt Ajax nog steeds. De selectie verloor in die verfoeide wedstrijd niet alleen twee kostbare punten, maar ook aanvaller David Neres. De Braziliaan moest een knieoperatie ondergaan waarvan hij nog steeds herstelt. Diverse spelers van Ajax met de status van international kampten aan het eind van een intens en intensief 2019 met blessures.

De laatste horde om de achtste finales van de Champions League te bereiken, een rechtstreeks duel met concurrent Valencia in de Johan Cruijff Arena, draaide voor de Amsterdammers uit op een fysieke en mentale worsteling. Ook in dat duel waren de naweeën van Chelsea-uit voelbaar en zichtbaar. Ajax was een kwetsbare ploeg geworden.

Spelers en technische staf zijn nog immer op zoek naar een oprit die Ajax weer terug kan brengen op de hoofdweg. Blessures spelen de selectie daarbij ernstig parten. Trainer Erik ten Hag moet telkens weer schuiven binnen zijn elftal. Ajax speelt geen twee wedstrijden achter elkaar in dezelfde opstelling. Langzaam zijn daarmee de automatismen uit het spel verdwenen.

In de aanloop naar de eerste wedstrijd in de zestiende finales van de Europa League, tegen Getafe, stemde de rentree van Daley Blind en Hakim Ziyech hoopvol. Maar Ziyech was in Madrid abominabel en moest zondag tegen Heracles uit voorzorg weer verstek laten gaan. Blind speelde wel in Almelo, maar oordeelde hard over zijn eigen optreden: “Een slechte tweede helft, ik ben er nog niet.”

Over de knie

Ryan Babel werd na rust gewisseld, en dat was niet uit luxe. De aanvaller die van Galatasaray is gehuurd om de geblesseerden Neres en Quincy Promes te vervangen, weet allerminst te overtuigen. De linksbuiten werd vervangen door debutant Danilo, die eigenlijk een centrumspits is.

Ajax heeft met zes nederlagen in de laatste dertien wedstrijden grote behoefte aan wind in de rug, aan een opleving die het moreel en het vertrouwen werkelijk een stimulans geeft. Zoals een jaar geleden, toen de ploeg ook pijnlijk over de knie ging tegen Heracles en niemand ook maar een cent gaf voor de kansen van Ajax tegen Real Madrid.

De 4-1 zege in Santiago Bernabéu werkte destijds als doping voor het elftal, dat vervolgens kampioen werd, de beker won en op een haar na de finale van de Champions League haalde.

Bekijk de samenvatting van Heracles Almelo - Ajax: