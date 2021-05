Ajax is de top – maar de concurrentie ligt op de loer

Ryan Gravenberch in actie tegen Liverpool in de Champions League. Beeld Getty Images

Volgende week staat de klassieker op het programma in De Kuip. De strijd tussen de rivalen is van de scherpste kantjes ontdaan nu Ajax het kampioenschap al binnen heeft. Het verschil tussen Ajax en Feyenoord is enorm: 24 punten.

Er staat de laatste drie seizoenen nationaal bijna geen maat op Ajax. De ploeg speelde in die periode 107 officiële duels op eigen bodem en verloor er slechts 12. In die reeks werd Ajax twee keer kampioen, won twee keer de KNVB-beker én de Johan Cruijff Schaal.

Dat hadden drie landstitels kunnen zijn, als het vorige seizoen niet was afgebroken. Op het moment dat de eredivisie door de coronapandemie werd stilgelegd, deelde Ajax de koppositie met AZ, dat alleen op doelsaldo de mindere was. In twee rechtstreekse confrontaties met de Alkmaarders had Ajax bovendien verloren.

Veelzeggende cijfers

Het zal AZ de stille hoop hebben gegeven dat er dit seizoen misschien meer in het vat zat. Vooral omdat bij Ajax dragende krachten en smaakmakers Hakim Ziyech, Donny van de Beek en Sergiño Dest vertrokken. Niets was minder waar: ook AZ moest de afgelopen maanden diep buigen voor Ajax. Drie keer zelfs. Twee keer in de competitie, één keer in het bekertoernooi, en met veelzeggende doelcijfers: 6-0.

Toch is het niet opportuun om Ajax alleenheerser in het Nederlandse voetbalrijk te noemen. Met zes titels in tien seizoenen maakt de club een sportieve bloei door, maar de suprematie van Ajax in de eredivisie lijkt nog niet zo groot als die van Bayern München in Duitsland en Paris Saint-Germain in Frankrijk; clubs met een abonnement op het kampioenschap.

Het zijn die topclubs waarmee Ajax zich op het grootste Europese podium sportief wil meten. Trainer Erik ten Hag sprak vrijdag zijn ambities uit kort nadat hij zijn contract bij Ajax had verlengd tot medio 2023. Zijn woordkeus was weloverwogen. De trainer wil de topclubs in Europa ‘ergeren’. Hij zei bewust niet ‘aanvallen’.

Onoverbrugbare kloof

De financiële kloof tussen Ajax en de beste teams uit de sterkste voetballanden is onoverbrugbaar. De huidige directie neemt flink wat risico’s om die elite uit te dagen in de Champions League. Ajax heeft de exorbitante inkomsten uit dat toernooi tegelijkertijd nodig om geen rode cijfers te schrijven. Plús nog een aantal uitgaande transfers. Technisch directeur Marc Overmars wond er onlangs geen doekjes om: “We moeten voor 50 miljoen euro aan spelers verkopen om quitte te draaien.”

Ajax zit in een vicieuze cirkel die de concurrentie in Nederland hoopt te kunnen doorbreken. PSV kondigde (opnieuw) forse investeringen aan in de selectie en Feyenoord hoopt met de bouw en exploitatie van een nieuw stadion dichter naar Ajax toe te kruipen. Ten Hag: “De concurrentie zit niet stil. Dat zijn goede reflexen, die het Nederlandse voetbal naar een hoger plan kunnen tillen.”

Geld verdampt

In die wedloop heeft Ajax een flinke voorsprong genomen op de rest, maar het biedt geen enkele garantie voor de lange(re) termijn. Midden jaren negentig had de club zich ook in een riante positie gemanoeuvreerd: Ajax won de Champions League, werd drie jaar achtereen kampioen (1994, 1995 en 1996), maakte de overstap van De Meer naar de Arena en haalde met de beursgang ruim 54 miljoen euro op. Tien jaar later was het meeste geld verdampt, en was de leidende rol van Ajax in de eredivisie een lijdzame geworden.