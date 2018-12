Ajax is de koning van het kunstgras

De discussie over kunstgras in de eredivisie doet denken aan het landelijk geruzie over een zeker kinderfeest. Het stadium waarin feitelijke argumenten de koers van de discussie nog kunnen sturen, zijn we allang voorbij.



In 2015 deden sportsocioloog Thijs Velema en hoogleraar klinische sportgeneeskunde Frank Backx in opdracht van de KNVB uitgebreid onderzoek naar de effecten van kunstgras in het Nederlandse profvoetbal.



Wat bleek? Spelen op kunstgras leverde niet aanwijsbaar meer blessures dan op natuurgras en leidde niet tot 'softer' voetbal met minder kaarten en overtredingen.