Ajax is bezig aan een treurmars in de eredivisie, en veel tijd om het tij te keren is er niet

Calvin Bassey en Gerónimo Rulli tijdens Ajax-Twente. Beeld Ron Jonker/Pro Shots

Een clean sheet. Daar kon Gerónimo Rulli (30) mee aankomen in de persruimte van de Johan Cruijff Arena na de 0-0 tegen FC Twente. Geen doelpunt tegen, altijd belangrijk voor een keeper. Hij is in twee duels voor zijn nieuwe club nog niet gepasseerd. Midweeks in Den Bosch, waar Rulli zijn debuut maakte, won Ajax de bekerstrijd met 2-0. Maar de ervaren doelman, die deel uitmaakte van de selectie van Argentinië die vorige maand wereldkampioen werd, weet dat er na de puntendeling met Twente geen reden is voor vrolijkheid. Ajax is bezig aan een treurmars in de eredivisie. Vijf wedstrijden op rij niet gewonnen. Een derde plaats op de ranglijst.

Ajax staat onder hoogspanning sinds de roemloze en beschamende aftocht uit de Champions League en de zeer povere resultaten in de maanden oktober en november. Daar is na de WK-break nog niet veel aan veranderd. Veel spelers maakten tegen FC Twente een onzekere indruk. De eerste tien minuten waren zelfs ronduit beschamend. Rulli zag twee ballen tegen de paal spatten, een schot van Vaclav Cerny en een kopbal van Michel Vlap.

Linksback Calvin Bassey schutterde, Devyne Rensch stapelde fout op fout met een rode kaart in de 32ste minuut als fataal gevolg. Hij verschafte Ricky van Wolfswinkel een vrije doortocht richting Ajaxdoel en in een reflex pakte hij de spits van Twente even beet. Arbiter Lindhout was onverbiddelijk.

Kalm blijven

“Ik moet mijn medespelers nog leren kennen,” zei Rulli na de wedstrijd. Hij zal geschrokken zijn van de eerste kennismaking, al roemde hij nog wel het talent van Jurriën Timber en Francisco Conceiçao. Hoe hij zichzelf omschrijft? “Als een harde werker, iemand die graag traint en veel geeft, en een keeper die kalm probeert te blijven.” Het is zijn natuur, glimlacht hij. “Buiten het veld ben ik ook rustig, ik leid een geregeld leven.”

Als Ajax ergens behoefte aan heeft, is het aan harde werkers die kalm blijven in het veld. Ajax opende bloednerveus tegen Twente en herpakte zich pas toen het met een man minder een cordon kon optrekken voor de eigen zestien en kon loeren op een counter. Het elftal sleepte er zowaar een 0-0 uit.

Waar die nervositeit vandaan kwam? Trainer Alfred Schreuder had geen idee. “Vorige week tegen NEC hadden we er geen last van. Op de training was er ook niets van te merken. We zagen dit niet aankomen.”

Aanvoerder Dusan Tadic sprak zaterdagavond zalvende woorden na het armoedige optreden. Hij voelt ook wel aan dat Ajax kwalitatief een jas heeft uitgedaan. De huidige selectie is de minste sinds zijn komst naar Ajax in de zomer van 2018. Veel spelers kunnen (nog) niet aan de hoge verwachtingen voldoen en dat leidt tot een mentale blokkade. Tadic: “We moeten plezier hebben en genieten van het feit dat we voetballer mogen zijn. We moeten ontspannen, dan komt kwaliteit vanzelf bovendrijven.”

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan als je, zoals Bassey, twee keer een bal over de zijlijn loopt omdat je geen idee hebt waar je heen moet met dat ding, en er daarna een striemend fluitconcert op je neerdaalt.

Tijd nodig

Rulli heeft geen hinder van het negatieve sentiment rondom Ajax en dat is misschien maar beter ook. Hij was gematigd tevreden over zijn eigen functioneren tegen Twente. In de eerste helft liet hij een hoge bal los, na rust nam hij veel risico bij de opbouw: hij schoot de bal tegen Van Wolfswinkel aan, maar die verzuimde te profiteren.

“Ik ben kalm, maar ik moet ook niet té kalm zijn. Ik heb geen problemen om mee te voetballen, dat werd bij mijn vorige club Villarreal ook gevraagd. Maar elke ploeg bouwt op een andere manier op en ik moet leren hoe mijn medespelers willen worden aangespeeld. Dat heeft tijd nodig.”

Veel tijd om het tij te keren is er niet. Ajax leeft al een paar maanden tussen hoop en vrees. De vraag is of Schreuder het team naar zijn hand kan zetten. Met elk tegenvallend resultaat wordt dat moeilijker. Zondag wacht de klassieker in De Kuip, meer dan ooit een beladen wedstrijd. Voor Ajax is de tweestrijd met de aartsrivaal die vijf punten voorstaat misschien wel beslissend voor de kampioenschapskansen. Een treurige constatering voor de club die de afgelopen vier jaar dominant was in de eredivisie – het moet nog februari worden.

