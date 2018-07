Ajax is Bandé tot einde van het jaar kwijt

De negentienjarige Bandé, die een vijfjarig contract bij Ajax ondertekende, brak zijn linkerkuitbeen en heeft ook de binnenband van zijn enkel gescheurd. Tegen Anderlecht viel hij al na 11 minuten uit.



Ajax betaalde ruim 8 miljoen euro voor Bandé, die overkwam van KV Mechelen. In april sloot de buitenspeler uit Burkina Faso al aan bij de Amsterdammers, nadat hij met KV Mechelen was gedegradeerd uit de hoogste Belgische klasse.



Bandé speelde tot dusverre mee in zes oefenwedstrijden en maakte daarin één doelpunt. Bandé speelde vrijdag in een team dat vooral uit jonge spelers bestond.



De Ligt

Later op de avond nemen Ajax en Anderlecht het in de 'hoofdwedstrijd' in het Olympisch Stadion nog eens tegen elkaar op.



Matthijs de Ligt ontbreekt dan. De verdediger heeft een lichte blessure en doet uit voorzorg niet mee. De Ligt gaat zaterdag naar alle waarschijnlijkheid wel met de selectie van trainer Erik ten Hag mee op trainingskamp naar Engeland.



Anderlecht won de eerste ontmoeting op sportpark De Toekomst met 5-3.