Ajax in zee met Japanse club

Ajax ging eind vorig jaar al in zee met de Chinese club Guangzhou R&F FC.



De zogenoemde Ajax Coaching Academy (ACA) gaat Sagan Tosu ondersteunen op organisatorisch gebied en bij het opleiden van coaches en spelers.



Ook wordt gekeken hoe commerciële activiteiten meer kunnen worden ontplooid.



Jeugdopleiding

De club die uitkomt in de J1 League, het hoogste niveau in Japan, hoopt met de hulp van Ajax de jeugdopleiding te verbeteren. "Dit is een nieuwe en belangrijke stap voor Ajax in Azië," zei algemeen directeur Edwin van der Sar.



De Amsterdamse club wil de kennis van de jeugdopleiding mondiaal delen en in meerdere werelddelen vergelijkbare samenwerkingen aangaan als in China en Japan.