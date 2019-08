Ajax in spanning om loting Champions League

Ajax versloeg Apoel Nicosia woensdagavond in de Johan Cruijff Arena met 2-0. Beeld BSR Agency

Ajax is op basis van de Uefa-coëfficiënt ingedeeld in pot 2, met Real Madrid, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Sjachtar Donetsk, Tottenham Hotspur en Benfica.

De lotingsceremonie in het Grimaldi Forum in Monaco begint om 18.00 uur. Tijdens het gala maakt de Uefa zowel bij de mannen als vrouwen tevens de beste speler van het jaar bekend. Virgil van Dijk (Liverpool) behoort met Cristiano Ronaldo (Juventus) en Lionel Messi (FC Barcelona) tot de drie kanshebbers.

Van Dijk is ook in de race om donderdagavond in Monaco tot beste verdediger in de Champions League te worden uitgeroepen. Hij krijgt daarbij concurrentie van onder anderen Matthijs de Ligt (ex-Ajax, nu Juventus). Frenkie de Jong (ex-Ajax, nu FC Barcelona) dingt mee naar de prijs voor de beste middenvelder.