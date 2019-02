Ajax in finale beker na 3-0 winst op Feyenoord

Het elftal van trainer Erik ten Hag won na een moeizame openingsfase vrij eenvoudig bij Feyenoord (3-0) en revancheerde zich zo enigszins voor de smadelijke competitienederlaag van vorige maand in De Kuip (6-2).



Ajax blijft na de zege voorlopig op drie fronten actief. Feyenoord moet zich na het verlies in de laatste maanden onder trainer Giovanni van Bronckhorst concentreren op de strijd om de derde plaats van de eredivisie.



Ook Robin van Persie zal een prachtige loopbaan niet met een prijs beëindigen. De routinier kreeg in zijn laatste topwedstrijd de voorkeur boven Nicolai Jørgensen, afgelopen zondag nog een van de betere spelers tijdens het uitduel met PSV.



Van Persie speelde in de openingsfase een hoofdrol in twee goede mogelijkheden van de thuisploeg. Hij zette eerst Sam Larsson vrij voor het doel maar zag zijn Zweedse ploeggenoot op de paal schieten. Even later kon Matthijs de Ligt een inzet van Van Persie nog maar net blokkeren.



Ajax, dat op 5 mei in de finale op AZ of Willem II stuit, benaderde de halve finale als een Europees duel. Dusan Tadic voetbalde weer als spits en Lasse Schöne keerde terug op het middenveld. De bezoekers uit Amsterdam beleefden een moeizame openingsfase maar vochten zich in de wedstrijd nadat ze wat meer ruimte kregen.



Hakim Ziyech was dichtbij de openingstreffer toen hij via Jeremiah St. Juste de paal raakte. Tadic treuzelde iets te lang en werkte de bal vervolgens over de achterlijn. Scheidsrechter Kevin Blom kende de aanvaller ten onrechte een corner toe.



Uitgerekend na die hoekschop zweefde Matthijs de Ligt in zijn honderdste wedstrijd voor Ajax naar de 0-1. Ook de 2-0 van Nicolás Tagliafico in de 49e minuut werd ingeleid door een corner, dit keer een terechte. Na de 3-0 van Donny van de Beek in de 65e minuut was het duel gespeeld en keerde een deel van de toeschouwers zich tegen Martin van Geel, de technisch directeur die volgens hen schuld draagt aan een mislukt seizoen.