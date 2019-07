Nieuws

Ajax in Epe ruim langs OFI Kreta

Ajax heeft in een oefenwedstrijd tegen OFI Kreta aan het zelfvertrouwen gewerkt in aanloop naar het treffen met PSV om de Johan Cruijff Schaal aanstaande zaterdag. In het Gelderse Epe werd het 6-2 voor de ploeg van trainer Erik ten Hag.