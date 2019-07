Ajax in Epe met B-ploeg eenvoudig langs OFI Kreta

Kik Pierie viert de 3-2 met Zakaria Labyad. Beeld BSR Agency

De landskampioen trad vanmiddag op de Veluwe aan met een B-elftal. Het leverde een rommelige eerste helft op, gevolgd door beter spel na rust. De Amsterdammers kwamen na vijf minuten al op voorsprong. Noa Lang zette met een steekpass Klaas-Jan Huntelaar alleen voor de keeper. De ervaren spits rondde feilloos af.

Twee minuten was het alweer gelijk. Lisandro Semedo was de verdediging van Ajax te snel af en schoof de bal langs doelman Dominik Kotarski. Een van de weinig vloeiende aanvallen van de eerste helft bracht Ajax alsnog aan de leiding. Noa Lang vond Zakaria Labyad, die met een scherpe voorzet Dani de Wit een niet te missen kans bood.

In de tweede helft kwam OFI Kreta nog op gelijke hoogte, maar in het laatste half uur stelde Ajax orde op zaken. Via Kik Pierie (rebound) en opnieuw Huntelaar en De Wit liepen de Amsterdammers uit naar een 5-2 voorsprong. Het hoogtepunt van de middag kwam op naam van Lasse Schone. De Deense middenvelder, samen met Huntelaar en Labyad de ervaren krachten tussen de jonge spelers, schoot tien minuten voor tijd een vrije trap in de kruising. Daarmee bepaalde hij de eindstand op 6-2.

Ajax neemt het vandaag twee keer op tegen een Griekse tegenstander. Vanavond om 19.00 uur in het Olympisch Stadion in Amsterdam is Panathinaikos tegenstander. Ajax speelt in de derde voorronde van de Champions League ook tegen een Griekse club: PAOK Saloniki.