Ajax in de achtste finales tegen Real Madrid

Dat heeft de loting in Nyon maandagmiddag uitgewezen. De Amsterdamse club speelde in het verleden twaalf keer tegen de recordwinnaar en titelverdediger van de Champions League.



Vier keer wist Ajax te winnen, zeven keer was de 'Koninklijke' te sterk voor de Amsterdammers. Eén Champions League-duel eindigde in een gelijkspel.



Ronaldo

In het seizoen 2012-2013 kwam Ajax Real Madrid tegen in de groepsfase. Twee keer werd er met 4-1 verloren. Van de huidige Amsterdamse selectie waren Daley Blind, Lasse Schöne en Joël Veltman er toen ook bij.



Real Madrid heeft dertien keer het belangrijkste Europese clubtoernooi gewonnen. Vorig seizoen werd Liverpool in de finale met 3-1 verslagen. Sterspeler Cristiano Ronaldo vertrok deze zomer naar Juventus. Dit seizoen kwakkelt Real in de competitie, maar in de Champions League werd eenvoudig de laatste zestien gehaald.



De heenwedstrijd wordt gespeeld op 13 februari. De returns vinden plaats op 5 maart.



Andere wedstrijden

Arjen Robben heeft met Bayern München zwaar geloot. Liverpool van Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk is de tegenstander. Memphis Depay en Kenny Tete zagen FC Barcelona uit de koker komen als tegenstander van Olympique Lyon.



Juventus moet na de winter tegen Atlético Madrid spelen. Manchester United werd gekoppeld aan Paris Saint-Germain. Manchester City treft Schalke 04.

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund en AS Roma - FC Porto zijn de andere achtste finales.



Fans welkom

Maandag is bekend geworden dat supporters van Ajax gewoon welkom zijn in de achtste finales. De Uefa heeft de behandeling en uitspraak in de zaak rond het groepsduel tussen AEK Athene en Ajax uitgesteld tot zeker eind februari.



Het elftal van trainer Erik ten Hag kwam woensdag tegen Bayern München niet verder dan een gelijkspel (3-3) en eindigde daardoor achter de Duitse kampioen als tweede in groep E.