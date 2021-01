Ajax huurt Idrissi van Sevilla, transfer Promes lijkt aanstaande

Idrissi vorig seizoen, namens AZ in actie tegen Ajax. Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Een paar uur voor de overgang van Idrissi naar Ajax werd afgerond door technisch directeur Marc Overmars sprak trainer Erik ten Hag over een mogelijke transfer van Quincy Promes. Hij deed dat na de zege op AZ (0-3), de oude club van Idrissi. “We spelen zoveel wedstrijden, een ongeluk zit in een klein hoekje. Als Promes zou gaan, heb ik bij de clubleiding aangedrongen op een vervanger. Een kwalitatief sterke vervanger. Ik wilde Noa Lang eigenlijk ook niet laten gaan.”

Lang vertrok naar Club Brugge. Ajax is nu in onderhandeling met Spartak Moskou over een transfer van Promes. Beide clubs zijn elkaar genaderd over de afkoopsom, die rond de 12 miljoen euro moet liggen.

Idrissi (24) maakte vorig seizoen indruk bij AZ als linksbuiten. Sinds zijn vertrek naar Sevilla, afgelopen zomer, speelde Idrissi pas 12 duels voor Sevilla, in alle competities. Daarin was hij goed voor twee assists, maar scoorde hij nog niet.