Ajax huurt doelman Bruno Varela van Benfica

Varela wordt tweede doelman achter de inmiddels weer fitte André Onana. De kans bestaat dat Varela langer bij Ajax blijft. De huidige nummer twee van de eredivisie heeft een optie tot koop op de keeper. Varela voegt zich na het weekeinde bij de selectie van Ajax. De doelman moet nog wel de medische keuring doorstaan.



Lamprou kreeg na het gelijkspel tegen Heerenveen zondag veel kritiek. Ajax, dat doelman Benjamin van Leer in de zomer verhuurde aan NAC Breda, had tot dat duel dit seizoen pas acht treffers tegen gekregen in de competitie.



Erik ten Hag noemde het optreden van Lamprou "grillig'', al noemde hij het vrijdag in zijn vooruitblik op de uitwedstrijd van zondag tegen Feyenoord ook een collectief falen.



Strafschop

Onana maakte donderdag in de kwartfinale van het bekertoernooi tegen sc Heerenveen zijn rentree onder de lat. De Kameroener stopte in de slotfase een strafschop van Sam Lammers. Ajax won met 3-1.



De 24-jarige Varela keepte vorig seizoen 35 wedstrijden voor Benfica. Dit seizoen is de Griek Odisseas Vlachodimos de eerste keuze onder de lat bij Benfica, dat in de groepsfase van de Champions League tegen Ajax voetbalde.