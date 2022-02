Ajax houdt zich maar net staande tegen Benfica

Nicolas Otamendi van Benfica ziet Sébastien Haller de 1-2 maken. Beeld ANP

Aan een fraaie reeks uitwedstrijden van Ajax in de Champions League kwam ook woensdagavond geen eind. De laatste nederlaag was op 1 december 2020, op Anfield tegen Liverpool (1-0). Het is onder trainer Erik ten Hag de enige verliespartij op vreemde bodem op het hoogste Europese podium.

Benfica bleek echter een veel taaiere tegenstander dan verwacht. Het is dit seizoen hommeles bij de club in Lissabon. Van de laatste vijf officiële duels won Benfica er slechts twee, de achterstand op koploper FC Porto is gegroeid tot twaalf punten. Benfica vecht in de Champions League voor de laatste kans om nog wat van het seizoen te maken.

De ploeg voetbalde tegen Ajax ook als een kat in het nauw: onsamenhangend, onrustig, maar uiterst gepassioneerd. Het leverde in de tweede helft een aantal behoorlijke (schot)kansen op. In de 72ste minuut was het raak, na een van de ragfijne Portugese counters. Een tackle van Edson Álvarez kon Rafa Silva niet afstoppen. Het schot van Goncalo Ramos werd nog gekeerd door doelman Remko Pasveer, maar in tweede instantie kopte Roman Yaremchuk de bal over de lijn (2-2).

Verdiende gelijkmaker

Het was een verdiende gelijkmaker in een wedstrijd waarin Ajax nooit echt de controle kreeg. Ten Hag verkoos voor het duel met Benfica de 19-jarige Ryan Gravenberch boven de ervaren Davy Klaassen (28). Een hard gelag voor die laatste. Klaassen verloor zijn basisplaats in september aan Steven Berghuis en kwam in de Champions League weinig aan bod. In de groepsfase van het toernooi speelde hij maar één volledige wedstrijd: thuis tegen Besiktas, toen Ajax al was geplaatst voor de achtste finales. In vier duels was hij invaller.

Gravenberch had het moeilijk tegen Benfica. En hij was zeker niet de enige. Berghuis heeft ondertussen zijn draai gevonden bij Ajax. Voetballen in de Champions League heeft zwaar gewogen in zijn beslissing om over te stappen van Feyenoord naar Ajax. In de zes poulewedstrijden presteerde Ajax buitengewoon: alle duels werden gewonnen met indrukwekkende doelcijfers (20-5) en met Berghuis telkens als basisspeler.

In het goed gevulde Estadio da Luz stond Berghuis in de 29ste minuut aan de basis van de 2-1 voorsprong van Ajax. Zijn lage voorzet vanaf links werd door Sébastien Haller bij de eerste paal ingetikt. De Franse spits zette zijn maatje 47 nét voor de voet van verdediger Jan Vertonghen. Keeper Odisseas Vlachomidos bracht nog redding, maar in de rebound schoof de topscorer van de Champions League de bal beheerst in de verre hoek. Het was zijn elfde treffer in zeven duels.

Magere oogst

Haller en Vertonghen speelden kort daarvoor ook de hoofdrol bij de gelijkmaker van de thuisploeg. Ajax kreeg een corner niet weggewerkt uit het eigen strafschopgebied, waarna de Belgische oud-Ajacied de bal hard voortrok. Ook daar gaf Haller het laatste zetje.

De drie treffers in de eerste helft waren nog een magere oogst in een hectisch duel dat op en neer golfde. Benfica werd al snel gestraft voor de slordige opbouw. Balverlies van back Alejandro Grimaldo leidde tot het openingsdoelpunt van Dusan Tadic. De aanvoerder werd gevonden door Noussair Mazroui en mikte de bal met rechts in alle rust in de bovenhoek.

Na rust gaf Ajax de teugels meer en meer uit handen. Na de 2-2 greep Ten Hag in. Hij wisselde Daley Blind en Gravenberch, Nicolás Tagliafico en Klaassen kwamen in het veld. Het was voldoende om de remise over de streep te trekken. Maar of het voldoende is om de laatste acht in de Champions League te halen, zal op 15 maart in de Johan Cruijff Arena moeten blijken.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: