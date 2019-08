Ajax houdt het te lang spannend

Beeld BSR Agency

Trainer Erik ten Hag bracht nogal wat wijzigingen aan in zijn opstelling. Van één verandering zal hij zeker geen spijt hebben: hij schonk Edson Álvarez een basisplaats. De Mexicaan maakte uit een kopbal de belangrijke 1-0 voor Ajax.

Op welke positie speelde Álvarez?

Als controlerende middenvelder. Hij is gehaald als verdediger, daarom heeft hij ook het rugnummer 4 overgenomen van Matthijs de Ligt, maar die plek in de middelste linie is hem niet vreemd. Bij zijn vorige club América en in de nationale ploeg van Mexico stond hij daar het afgelopen jaar meestal.

En, beviel hij in die rol?

Zeker voor deze taaie klus. Al was de combinatie met Lisandro Martínez niet gelukkig. Daley Blind nam zijn vertrouwde positie in de laatste linie weer in. Blind speelde prima, maar Álvarez en Martínez zijn geen typische Ajaxmiddenvelders. Te weinig vernuftig. De aanvallers werden niet snel en kundig gevoed door die twee, waardoor het defensieve blok van Apoel heel lang overeind bleef.

Is die tandem voor herhaling vatbaar?

Nee, apart van elkaar kunnen ze best op het middenveld spelen, vanwege hun duelkracht en onverzettelijkheid, maar niet samen. Twee balafpakkers op het middenveld is te veel.

Welke veranderingen voerde Ten Hag nog meer door?

Klaas-Jan Huntelaar mocht als spits aan de wedstrijd beginnen. En Hakim Ziyech speelde op de plek van de geblesseerde Donny van de Beek, op 10. Hij was de beste Ajacied. Zijn vrije trap, waaruit Álvarez scoorde, was op maat gesneden. Maar hij was bij vrijwel elke gevaarlijke aanval betrokken. En dat waren er vooral na rust vrij veel. Het duurde te lang eer Ajax de 2-0 (Tadic) maakte. Apoel is amper op de helft van Ajax geweest.

De hoeveelste zege in een Europees bekertoernooi was dit voor Ajax?

De 195ste in 400 duels. Tegen 116 nederlagen. Maar veel belangrijker is dat de naam Ajax donderdagavond in het Grimaldi Forum in Monaco in een van de kokertjes zit tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League. Ajax zit in ‘pot 2’. De club dankt die gunstige indeling aan de sportieve prestaties in de laatste vijf jaar. De Amsterdammers ontlopen daardoor in elk geval zeven sterke tegenstanders uit dezelfde pot: Real Madrid, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham Hotspur en Benfica.

De cijfers

AJAX

Andre Onana 7

Sergino Dest 7

Joël Veltman 7

Daley Blind 8

Nicolás Tagliafico 6

Edson Álvarez 6

Lisandro Martínez 5

Hakim Ziyech 8

Dusan Tadic 6

Klaas-Jan Huntelaar 6

David Neres 6

Wissels:

Dani de Wit (-) voor Hakim Ziyech (’87)

Razvan Marin (-) voor Edson Álvarez (’89)

Apoel Nicosia

Vid Belec 7

Antonio Jakolis 5

Giorgos Merkis 5

Nicholas Ioannou 6

Joaozinho 5

Dragan Mihajlovic 4

Uros Matic 5

Lucas Souza 6

Roman Bezjak 6

Andrija Pavlovic 4

Musa Suleiman 5

Wissels:

Tomas De Vincenti (-) voor Antonio Jakolis (’63)

Andre Vidigal (-) voor Musa Suleiman (’72)

Linus Hallenius (-) voor Uros Matic (’78)