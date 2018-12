Ajax houdt gat PSV klein na verdiende winst in Utrecht

98

Ajax mag volgende maand met aantrekkelijke uitdagingen aan de tweede helft van het seizoen beginnen.



Het verschil van twee punten op koploper PSV is nog te overbruggen. Sc Heerenveen komt naar de Johan Cruijff ArenA voor een kwartfinale van de KNVB-beker. En de duels met Real Madrid in de achtste finale van de Champions League zijn een mooie beloning voor een serie van twaalf ongeslagen Europese duels sinds de zomer.



Ajax was op zijn hoede voor de uitwedstrijd in de Galgenwaard, waar het slechts één van de negen voorgaande competitieduels winnend had afgesloten. Met Maximilian Wöber voor de geblesseerde Nicolás Tagliafico startte het elftal van trainer Erik ten Hag geconcentreerd.



Kwaliteitsverschil

Ajax controleerde de wedstrijd, gaf weinig kansen weg en nam in de veertiende minuut verdiend een voorsprong. Daley Blind zag dat Kasper Dolberg nog meer kans had om te scoren. Hij gaf de bal daarom aan de Deen die rustig afrondde: 0-1.



FC Utrecht wilde het kwaliteitsverschil met veel strijd goedmaken, zo vertelde Dick Advocaat al voor het duel. Het positiespel van Ajax was echter zo goed dat de spelers van de thuisploeg vaak te laat kwamen om hard een duel aan te gaan.



De bezoekers domineerden maar wisten het vele balbezit niet van veel kansen te voorzien. Toch kwam Ajax na een uur op 2-0. De videoscheidsrechter adviseerde arbiter Dennis Higler nog eens te gaan kijken of Willem Janssen geen overtreding had gemaakt op Dolberg. Higler nam even de tijd maar floot alsnog voor een strafschop die Dusan Tadic benutte: 0-2.



Even leek de wedstrijd beslist maar Nick Venema wist zijn basisplaats in de 74e minuut met de 2-1 te bekronen. Aangevuurd door het weer opgeleefde thuispubliek wist FC Utrecht het Ajax even lastig te maken. Diep in blessuretijd stelde Frenkie de Jong de zege veilig voor de bezoekers.