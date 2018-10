Ajax houdt dik verdiend punt over aan topduel met Bayern

Ajax heeft verzuimd om in de Champions League een verrassende overwinning te boeken bij Bayern München. De ploeg van trainer Erik ten Hag kreeg in het stadion van de Duitse kampioen volop kansen en verdiende de winst, maar pakte met een punt ook al meer dan vooraf was verwacht: 1-1.



Ajax blijft daardoor aan kop in groep E, na de winst twee weken geleden op AEK Athene (3-0).



Ajax trok in München brutaal het initiatief naar zich toe na een moeizame openingsfase, waarin de thuisclub de leiding had genomen via Mats Hummels. De verdediger kon in de vierde minuut een voorzet van Arjen Robben ongehinderd langs doelman André Onana koppen (1-0). Vlak daarvoor had Robben na een karakteristieke actie Onana al tot een redding gedwongen. Ajax herstelde zich echter snel. De ploeg van Ten Hag durfde te voetballen in het stadion van de Duitse kampioen en groeide in de wedstrijd.



Noussair Mazraoui beloonde de Amsterdammers in de 22e minuut met de gelijkmaker. Na een combinatie met Dusan Tadic, die zich vanuit de spits even had laten terugzakken, knalde de rechtsback met links de 1-1 langs doelman Manuel Neuer. Daarmee kwam ook uit wat Ten Hag voor ogen had. Hij hield zijn spitsen Klaas-Jan Huntelaar en Kasper Dolberg op de bank en en koos met Tadic voor een 'zwervende' aanvalsleider. Met Donny van de Beek voorzag hij het middenveld van diepgang en loopvermogen. Omdat Frenkie de Jong ontbrak, schoof verdediger Daley Blind door naar het middenveld en kwam er achterin een plek vrij voor Maximilian Wöber.



Beweging

Met veel beweging en variatie in het spel maakte Ajax het de thuisclub heel lastig. Bayern had afgelopen week in de Bundesliga verloren van Hertha BSC (2-0) en speelde zonder al te veel overtuiging. Ajax had door dat er wat te halen viel in de Allianz Arena en ging op zoek naar de voorsprong. Ziyech dwong Neuer met een hard schot tot een redding en kort na rust kregen de Amsterdammers via Tadic en Nicolás Tagliafico twee grote kansen op de 1-2.



De Amsterdammers gaven achterin weinig weg, maar verzuimden om zelf door te drukken. Van de Beek dook na doorkoppen van Blind vrij op voor Neuer, maar tikte de bal naast. In de blessuretijd belandde een vrije trap van Lasse Schöne op de lat.