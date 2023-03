Ajax hoopt veelzijdige Julian Ward aan te stellen als nieuwe technische baas

Mohamed Salah (rood shirt) tekent een contractverlenging voor Liverpool, rechts Julian Ward. Beeld Liverpool FC via Getty Images

Ajax en Ward zijn inmiddels aanbeland bij de contractonderhandelingen, verzekeren ingewijden. Aan de lange zoektocht naar een nieuwe voetbalbaas lijkt daarmee eindelijk een eind te komen. De clubleiding van Ajax voert ook nog gesprekken met het technisch duo Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, maar inmiddels is het erg waarschijnlijk dat Ward ergens in de komende weken zal tekenen in de Johan Cruijff Arena.

Dat is conform de voorspelling die Edwin van der Sar vorige maand bij Ziggo Sport deed. De algemeen directeur stelde toen binnen twee maanden de opvolger van Overmars te willen benoemen. Sinds diens vertrek vanwege grensoverschrijdend gedrag ontfermt Van der Sar zich met Hamstra en Huntelaar over de invulling van de staf en selectie van Ajax.

In die periode sprak de directeur met meerdere kandidaten over de vacante functie van de sportief succesvolle Overmars. Als het aan de RvC lag, was die al snel in handen gelegd van Alex Kroes. Ajax pakte niet door, waarna de voormalige eigenaar van Go Ahead Eagles de stekker uit de onderhandelingen trok, om zich een paar maanden later aan AZ te verbinden.

De club gaf daarop meerdere vertrouwelingen de opdracht in het buitenland te speuren naar een voetbalbestuurder met het netwerk en vermogen om grote deals te sluiten. Meerdere kandidaten hoorden het verhaal van Ajax aan, maar gaven de club nul op het rekest omdat ze de eredivisie niet interessant genoeg vinden. Zo ving Ajax onder meer bot bij Michael Edwards, die Liverpool vorig jaar verliet.

Palet aan vaardigheden

Toen Edwards zijn vertrek bekendmaakte, was hij vol lof over de clubman aan wie hij zijn stokje overdroeg: Julian Ward. “Ik weet dat ik Liverpool niet in betere handen kan achterlaten. Julian heeft gedurende vele jaren een palet aan vaardigheden voor deze rol opgebouwd. Ik wil vooral het uitstekende werk waar hij zes jaar geleden mee begon bij het opzetten van onze verhuurafdeling benadrukken,” aldus Edwards over zijn opvolger.

De in Liverpool geboren Ward schopte het als bestuurder verder dan als speler; als middenvelder kwam hij niet verder dan de hoogste Noord-Ierse divisie. Hij stopte al op 27-jarige leeftijd om bij de Portugese bond in dienst te treden als hoofd van het analyseteam en de technische scouting. Ward werd daarna opgepikt door Manchester City, waar hij de strategie hielp bepalen voor het speuren naar Zuid-Amerikaans talent.

Inmiddels is Ward zo’n tien jaar werkzaam voor Liverpool FC. Hij begon er als scoutingmanager in Spanje en Portugal. Zodoende bouwde Ward een groot netwerk op in Latijnse landen. Daar profiteerde hij van toen hij in 2020, na vijf jaar te hebben gebouwd aan een afdeling die het slijpen van ruwe diamanten door middel van samenwerkingsverbanden moest bespoedigen, de technische baas ging assisteren.

Zo was Ward verantwoordelijk voor het losweken van de Colombiaanse vleugelspits Luis Díaz (Porto) en de Portugese aanvallende middenvelder Fábio Carvalho (Fulham). Daar kwam na zijn promotie een nog grotere deal bij, toen Liverpool andere topclubs aftroefde in de strijd om spits Darwin Nuñez. Uit die transfers bleek ook dat Ward een nauwe band onderhoudt met topmakelaar Jorge Mendes.

Rustig en serieus

Ward voldoet met zijn enorme rits aan contacten in het buitenland en het sluiten van grote deals dus aan belangrijke door Ajax gestelde voorwaarden voor de functie van technische baas. Anders dan Overmars kan hij ook goed overweg met data. En als persoon? Rustig en serieus, is het beeld dat van hem wordt geschetst. Sportief ook. Als Ward in Engeland een paar vrije uurtjes vindt, begeeft hij zich graag naar de golf- of padelbaan.

Die kan hij langzaamaan ook in de buurt van Amsterdam gaan zoeken. Na zijn onverwachte mededeling dat hij Liverpool aan het eind van het seizoen gaat verlaten, blijkt Ward wel bereid om in de veel kleinere eredivisie te stappen. De clubleiding wil nu ook doorpakken en het machtsvacuüm door hem laten opvullen, ook om de selectie voor komend seizoen snel vorm te geven en over een eventueel langer verblijf van trainer John Heitinga te kunnen beslissen.