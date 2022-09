Ajax hoopt nog op komst keeper Vlachodimos en aanvaller Ocampos

Lucas Ocampos in het shirt van Sevilla. Beeld Joaquin Corchero/Europa Press via Getty Images

Odysseas Vlachodimos kan een vierjarig contract tekenen in Amsterdam. Ajax heeft al drie doelmannen in de selectie: Remko Pasveer, Maarten Stekelenburg en Jay Gorter. Stekelenburg (39) is echter blessuregevoelig. De jonge Gorter kreeg vorige maand tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal een kans tussen de palen, maar hij blunderde in dat duel een paar maal en moest vijf goals incasseren.

Pasveer (38) is op dit moment eerste keus voor trainer Alfred Schreuder. Vlachodimos is een ervaren keeper, die een goede reflex heeft maar niet te boek staat als een goede ‘opbouwer’. Hij stond vorig seizoen met Benfica nog tegenover Ajax in de achtste finales van de Champions League. Als het papierwerk op tijd in orde is, dan betaalt Ajax 10 miljoen euro voor de Griekse doelman.

Ocampos

Ook hopen de Amsterdammers voor het sluiten van de transferdeadline Lucas Ocampos nog te kunnen inschrijven. De Ajaxdirectie ziet in de Argentijn een goede opvolger voor Antony, die voor 95 miljoen euro werd verkocht aan Manchester United. Ajax wil Ocampos voor één seizoen huren. Eerder leek een definitieve overgang van de Argentijns einternational aanstaande, maar de raad van commissarissen van Ajax gaf vanwege sportieve en financiële belemmeringen geen toestemming voor deze aankoop van naar verluidt 20 miljoen euro. Alleen huren was voor hen een optie.

Het was een tamelijk beschamende vertoning: de 28-jarige Argentijnse vleugelaanvaller Lucas Ocampos nam dinsdagmiddag afscheid van zijn club Sevilla en stapte op het vliegtuig naar Amsterdam. Ajax was met de Spaanse club akkoord over de transfersom en ook Ocampos zelf had al overeenstemming over een contract. De raad van commissarissen (rvc) gaf echter geen groen licht voor de aankoop.

Die toestemming heeft de directie van Ajax wel nodig: bij transfers boven de 6 miljoen euro is goedkeuring van het controlerende en adviserende orgaan vereist. Vermoedelijk heeft de technische leiding van Ajax, sinds februari bestaande uit Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, de leden van de rvc onvoldoende of in een te laat stadium geïnformeerd over de aankoop.

Vraagtekens

Leen Meijaard is voorzitter van de rvc, waarin onder anderen ook Ernst Ligthart en Annette Mosman zitting hebben. Oud-trainer Adrie Koster is adviseur van de rvc sinds technisch commissaris Danny Blind een stap terug deed toen hij bondscoach Louis van Gaal ging assisteren bij het Nederlands elftal.

Financieel zette de rvc grote vraagtekens bij de transfer van Ocampos. Ajax heeft het salaris- en transferplafond sinds 2016 flink verhoogd, maar ook die grenzen zijn in zicht. Incidenteel wil de club een transferbedrag van 20 tot 30 miljoen euro betalen, zoals met Sébastien Haller en Steven Bergwijn is gebeurd, maar niet meerdere van zulke aankopen in één transferperiode. Er was slechts één mogelijkheid: Ocampos voor een jaar huren. Sevilla wilde daaraan meewerken, maar het was een race tegen de klok om de formaliteiten voor twaalf uur vannacht af te handelen.

Eigen talenten

De rvc had ook sportieve bezwaren tegen de komst van Ocampos. Met Bergwijn, Steven Berghuis en Dusan Tadic is er keuze en kwaliteit genoeg op de rechterflank. Daarbij gaven Hamstra en Huntelaar ook nog eens 5 miljoen euro uit aan de jonge rechtsbuiten van Porto, Francisco Conceiçao. Door een speler van 28 met een vierjarig contract vóór Conceiçao te zetten, rem je diens ontwikkeling.

Ondertussen zijn intern bij Ajax veel medewerkers bezorgd over de kansen die talenten uit de eigen opleiding krijgen. Spelers als Sontje Hansen (20) en Amourricho van Axel Dongen (17) vinden met Ocampos opnieuw een obstakel op de weg naar het eerste elftal. De rvc wil de jeugdopleiding van Ajax, de levensader van de club, beschermen, maar stemde wel in met een huurovereenkomst voor Ocampos.

Eerder op de chaotische deadline-dinsdag legde Ajax de verdedigende middenvelder Florian Grillitsch vast. Hij tekent een contract tot de zomer van 2023 met een optie voor nog een jaar. Grillitsch, 27-voudig international van Oostenrijk, speelde de afgelopen jaren voor Werder Bremen en Hoffenheim in de Bundesliga. Bij die laatste club liep zijn contract af op 1 juli. Bij Hoffenheim werkte Grillitsch samen met Ajaxtrainer Alfred Schreuder.

