Ajax heeft wat spelers te veel, maar verder valt er nog niks te klagen

Mazraoui en Antony vieren de eerste treffer tegen Vitesse. Beeld AP

1. Wat is de grootste meevaller geweest in de zomerse transferperiode?

Dat de belangrijkste en beste spelers zijn gebleven. Trainer Erik ten Hag kan voortborduren op vorig seizoen. Met een fitte en scherpe Noussair Mazraoui en met Edson Álvarez en Antony terug in de gelederen, zou Ajax in de eerste Champions Leaguewedstrijd tegen Sporting Portugal (15 september) kunnen beginnen in een opstelling waarmee de ploeg de laatste maanden van vorig seizoen geregeld aantrad.

2. En wat is de grootste tegenvaller?

Dat David Neres er niet in is geslaagd om een nieuwe club te vinden. Dat was voor hem persoonlijk beter geweest, maar ook voor de dynamiek in de spelersgroep. Voetballers moeten allemaal perspectief hebben. Wie dat niet heeft, hangt – gewild of ongewild – achter de wagen en is een remmende factor. Neres was vorig seizoen al vaak reserve. De concurrentie in de voorhoede is alleen maar toegenomen. Steven Berghuis en Mohamed Daramy zijn erbij gekomen. De kansen van Neres op een belangrijke rol binnen deze selectie zijn uiterst beperkt.

3. Geldt dat ook voor Nicolás Tagliafico?

Hij neemt een andere plek in en heeft meer perspectief. De Argentijn werd tijdens zijn schorsing als linksback vervangen door Daley Blind, maar Ten Hag heeft gezegd dat hij per wedstrijd wil bekijken op welke positie Blind het beste tot zijn recht komt. Als dat in het hart van de defensie is of op het middenveld, lijkt Tagliafico zeker van zijn plek. Na zijn rode kaart tegen PSV bij de Johan Cruijff Schaal klonk kritiek op het soms onbesuisde spel van de kleine back, maar met zijn instelling en wedstrijdmentaliteit heeft hij Ajax de afgelopen drie jaar onbetwist naar een hoger niveau getild. Tagliafico zal teleurgesteld zijn dat een transfer er deze zomer niet in zat – een transfer die Ajax hem gunde – maar die teleurstelling zal hij op het trainingsveld en in wedstrijden niet etaleren.

Tagliafico en landgenoot Lisandro Martínez missen mogelijk het duel met PEC Zwolle morgenavond, omdat zij te laat terugkeren na hun interland tegen Bolivia. Blind (centraal) en Devyne Rensch zullen dan vermoedelijk op hun plek spelen.

4. Wat is de status van Andre Onana?

Technisch directeur Marc Overmars heeft getracht de keeper langer vast te leggen, maar Onana stuurt aan op een transfervrij vertrek na dit seizoen. Dat Ajax hem laat meetrainen bij Jong Ajax maar wél heeft ingeschreven voor de Champions League lijkt tegenstrijdig, maar is heel logisch. Als de nood na 4 november (dan is de dopingschorsing van Onana voorbij) om wat voor reden dan ook aan de man komt, en je kunt terugvallen op een doelman met de kwaliteiten van de Kameroener, moet je dat doen.

Dat hij voorlopig traint bij Jong Ajax is een duidelijk signaal: Maarten Stekelenburg, Remko Pasveer en Jay Gorter zijn de nummers één, twee en drie. Onana komt in de plannen niet meer voor. Normaal gesproken heeft de keeper zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld en is het wachten op het moment dat hij de naam van zijn nieuwe club bekendmaakt.

5. Wat betekenen de tegenvallers financieel voor Ajax?

Dat een deel van de winst die de club de afgelopen jaren heeft gemaakt, is verdampt. “Dat doet pijn,” erkende Overmars in een interview voor het eigen clubkanaal. “Dit is geen klaagverhaal, hoor. We staan er nog steeds best wel redelijk voor. Maar je bouwt iets op om verder te gaan, om extra gas te geven.”

Ajax boekte vorig jaar nog een winst van 20,7 miljoen euro. De club zal na een seizoen zonder publiek en met tegenvallende transferinkomsten rode cijfers schrijven over het boekjaar 2020/2021. Het eigen vermogen van Ajax was een jaar geleden gestegen tot ruim 228 miljoen euro. Overmars: “We kunnen tegen een stootje.”

6. Wat kunnen Berghuis en Daramy voor Ajax betekenen?

Berghuis heeft vertrouwen getankt bij het Nederlands elftal. In zijn eerste interland onder Van Gaal tegen Noorwegen werd hij nog na één helft gewisseld, maar tegen Montenegro en (vooral) tegen Turkije etaleerde hij zijn kwaliteiten. “Bij Ajax was het lastig, ik moest na een korte voorbereiding gelijk vol aan de bak. Ik ben blij met deze drie wedstrijden in Oranje in een korte tijd. Ik word sterker.”

Daramy kreeg in de Deense nationale ploeg voor het eerst een basisplaats tegen Faröer, maar de Deense krant BT was niet onder de indruk: ‘Het was een saai debuut en Daramy leek iets te vaak op een jeugdspeler’. Bondscoach Kasper Hjulmand: “Hij is pas 19. Hij komt er wel doorheen, het gaat wel werken.” Bij Ajax heeft de snelle aanvaller sinds zijn overgang van FC Kopenhagen nog niet gespeeld. Hij zou zaterdag uit tegen PEC Zwolle voor het eerst bij de selectie kunnen zitten.