Ajax heeft unieke kans om topfavoriet Liverpool op zes punten achterstand te zetten

Jürgen Klopp noemde de eerste Champions Leaguewedstrijd van Liverpool dit seizoen ‘de slechtste onder zijn leiding’. Beeld Action Images via Reuters

Dat komt doordat Liverpool in Napels vorige week voortzette waar het dit Premier League-seizoen mee begon: schutteren. Na puntverlies tegen Fulham, Crystal Palace, Manchester United en Everton, maakten The Reds het in Italië nog bonter (4-1). Jürgen Klopp noemde de wedstrijd tegen Napoli zelfs ‘de slechtste onder zijn leiding als manager’.

Ajaxtrainer Alfred Schreuder houdt er rekening mee dat Liverpool ‘een storm wil ontketenen’ tegen Ajax, om de recente slechte resultaten te doen vergeten. “Dat verwacht ik wel, maar goed, wij willen ook ons spel proberen te spelen. Tegen dit soort ploegen moet je heel goed zijn aan de bal en veel lef en moed hebben. Dat is voor morgen het sleutelwoord. Als we dat kunnen, maken we een kans. Lukt het niet, wordt het moeilijk. Dan komen we in onderlinge duels en zijn ze heel sterk.”

De laatste keer dat Ajax en Liverpool elkaar troffen was in 2020. De Amsterdammers, onder leiding van Ten Hag, lieten zich niet ondersteboven spelen door Liverpool, maar aardige optredens bleven door een eigen goal van Nicolás Tagliafico in Amsterdam en een inschattingsfout van Andre Onana in Engeland onbeloond (twee keer een verlies met 1-0).

Droomstart Ajax

Waar Klopp bezig is aan de zwakste serie sinds zijn aanstelling in 2015, daar beleeft Alfred Schreuder een droomstart bij Ajax. Na de nederlaag in de Super Cup tegen PSV (3-5) won hij zeven keer op rij, resulterend in de beste seizoensstart ooit in de eredivisie. Ook in de Champions League schoot Ajax uit de startblokken met een flitsende 4-0 zege op Rangers FC.

Ajax is vooralsnog ongrijpbaar, al kan dat ook niet los van de weerstand gezien worden. Nergens in de fraaie serie waren de Amsterdammers de prooi. En ook dinsdag is Ajax het roofdier. Voorafgaand aan de training op Anfield maandagavond liepen de Mexicaan Jorge Sánchez en de Italiaan Lorenzo Lucca al met een brede grijns en met de mobiele telefoon in de aanslag Liverpools veld op. Dat Ajax heilige voetbalgrond betreedt is aan alles voelbaar.

Tegen Liverpool moet blijken waar Ajax daadwerkelijk toe in staat is. Hoe goed aankopen als Steven Bergwijn en Calvin Bassey en talenten als Devyne Rensch en Kenneth Taylor echt zijn, en of de vloek van het zevende jaar van Klopp echt bestaat.

