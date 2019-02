Ajax heeft PSV weer in het vizier

Ajax heeft PSV weer een beetje in het vizier gekregen. De nummer twee van de eredivisie liep na rust weg van NAC Breda (5-0) en verkleinde de achterstand op de koploper uit Eindhoven tot vier punten.



Zo ziet het leven van Ajax er weer anders uit dan vorige week zaterdag vlak na de nederlaag bij Heracles (1-0), toen PSV een voorsprong van acht punten dreigde te nemen en gevreesd werd voor een afstraffing voor eigen publiek tegen Real Madrid in de Champions League.



Ajax startte tegen NAC met dezelfde basisspelers als woensdag tegen Real, dus met David Neres als linksbuiten en Dusan Tadic de spits. In die samenstelling wist de thuisploeg de bezoekers maar zelden in verlegenheid te brengen. Donny van de Beek raakte de paal en Matthijs de Ligt kopte op de lat. Maar NAC verdedigde gedisciplineerd en kreeg zelf ook twee goede mogelijkheden op de openingstreffer. Gervane Kastaneer stuitte op doelman André Onana en Mikhail Rosheuvel poeierde de bal rakelings over.



Ajax kwam even voor rust makkelijk aan de openingstreffer. Dorian Dervite blokte een vrije trap van Hakim Ziyech met een elleboog en Tadic benutte de strafschop. Trainer Erik ten Hag had toen al besloten dat zijn elftal een echte centrumspits nodig had. Hij liet Kasper Dolberg al in de eerste helft warmlopen en bracht hem na rust voor middenvelder Lasse Schöne. Dolberg had slechts acht minuten nodig voor de 2-0. Hij hakte een voorzet van Ziyech met veel gevoel in de verre hoek. De Deense aanvaller brak met zijn doelpunt het verzet van NAC, dat zich toch nog naar een grote nederlaag liet spelen.