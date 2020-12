Ajax heeft na de fraaie campagne van 2018-2019 een jas uitgedaan

Beeld Pim Ras Fotografie

Net als vorig seizoen verloor Ajax de laatste en beslissende poulewedstrijd van de Champions League met 1-0. Destijds verziekte Valencia het feestje in de Johan Cruijff Arena, woensdagavond was Atalanta Bergamo de spelbreker.

Het zijn ontwikkelingen die niet rijmen met de verwachtingen en het ambitieniveau van de club die in het seizoen 2018-2019 nog de halve finales haalde van het meest aansprekende Europese clubtoernooi. De selectie heeft sindsdien echter beetje bij beetje aan kwaliteit ingeboet. Vorig seizoen liet Ajax in de Champions League nog een paar maal zien dat het de elite kon bijbenen. Dit jaar, in een poule met Liverpool, Atalanta Bergamo en Midtjylland, wonnen de Amsterdammers alleen twee keer van de zwakke broeder uit Denemarken.

Ajax verloor behalve van Atalanta ook twee keer met 1-0 van Liverpool. Dat zegt veel over het gebrek aan offensieve stootkracht in topwedstrijden van een elftal dat in de eredivisie de doelpunten aaneenrijgt.

Mooiste en zwaarste avonden

De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft niet meer de pure klasse in huis om in de Champions League het verschil te maken. Het gemis van Hakim Ziyech en Donny van de Beek – zij maakten deze zomer een transfer – lijkt nog zwaarder te wegen dan dat van Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, die al een jaar eerder naar het buitenland vertrokken.

Ajax heeft na de fraaie campagne van 2018-2019 een jasje uitgedaan. Zeg maar gerust een jas. Van het elftal dat bijna de finale van de Champions League haalde, ontbraken woensdagavond ook Daley Blind (griep) en David Neres (geblesseerd) en worstelden Nicolás Tagliafico en aanvoerder Dusan Tadic met zichzelf.

Niets ten nadele van Lisandro Martínez, die in defensief opzicht een uitstekende vervanger was van Blind, of de pas 18-jarige Ryan Gravenberch, die een prachtige voetbaltoekomst in het verschiet heeft, maar ze maken geen deel uit van een spelersgroep die op de mooiste en zwaarste voetbalavonden voor magie kan zorgen.

Knop omzetten

De Europa League is waar Ajax op dit moment thuishoort. De club wil de aansluiting vinden bij de Europese top maar is daar in anderhalf jaar steeds een beetje verder van afgedreven. Het zet de begroting onder druk. Ajax loopt dit seizoen alleen al 45 miljoen aan omzet mis door het spelen zonder publiek. De financiële gaten worden doorgaans gedicht met transfers, maar de roemloze aftocht in de Champions League doet de (verkoop)waarde van de selectie uiteraard geen goed.

In de Europa League vindt Ajax niet het geld en de prestige die de club nodig heeft. Het zal voor sommige spelers ook moeilijk zijn de knop om te zetten na het onmachtige en ontnuchterende optreden tegen Atalanta Bergamo. Zaterdag wacht PEC Zwolle in een opnieuw lege Arena. Trainer Erik ten Hag: “De spelers krijgen een halve dag om de uitschakeling te verteren. We moeten door. Als we volgend jaar ook weer in de Champions League willen spelen moeten we kampioen worden.”

Drie keer verloor Ajax al in december: van Liverpool en Atalanta en tussendoor van FC Twente. Het is volgens Ten Hag van belang dat ontbrekende spelers snel weer van de partij zijn. “Dan hebben we een uitstekende ploeg.”

Spits van formaat

Zijn team verzuimde in een aantal van de poulewedstrijden in de Champions League op beslissende momenten toe te slaan. Ten Hag: “In beide duels met Liverpool en ook vanavond tegen Atalanta krijgen wij de eerste grote kans om de score te openen. Dat hebben we niet gedaan en dat heeft ons genekt. Om te overwinteren in de Champions League moet voor ons alles mee zitten, maar het laatste procentje ontbrak.”

Veelbetekenend was de opmerking van Ten Hag dat zijn selectie ‘voor de Champions League niet heel breed is.’ De zoektocht naar een spits van formaat leverde afgelopen zomer niets op, behalve een tot mislukken gedoemde flirt met Luis Suárez. Ook vanwege de barre coronatijden trapte de technische baas Marc Overmars op de rem. Hij trok wel 9 miljoen euro uit voor Mohammed Kudus, maar de schaduwspits raakte in de eerste groepswedstrijd tegen Liverpool al na een paar minuten zwaar geblesseerd.

Te bleekjes

En juist op die posities is Ajax al maanden zoekende: de spits en de nummer 10. Woensdagavond mochten de onervaren Brian Brobbey (18) en Zakaria Labyad – overal net een stap te laat – het proberen. Atalanta werd er niet koud of warm van. En later in de wedstrijd kregen ook Tadic, Klaas-Jan Huntelaar en Jurgen Ekkelenkamp in de as van de aanval geen poot aan de grond. Het was te bleekjes, te voorspelbaar, te krachteloos.

Eén serieuze kans kwam er, na een van de weinige geoliede aanvallen van Ajax: Davy Klaassen had zijn ploeg naar de achtste finales kunnen en moeten schieten, maar doelman Pierluigi Gollini redde met de voeten. Niet veel later viel de beslissing aan de andere kant, toen Ajax met tien man stond (na een tweede gele kaart voor Gravenberch) en invaller Luis Muriel het ook niet overtuigend voetballende Atalanta naar de volgende ronde schoot.