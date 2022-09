Ajax heeft makkelijke middag in Arena tegen SC Cambuur en wint met 4-0

Steven Bergwijn viert zijn tweede goal van de wedstrijd. Beeld Pro Shots / Toin Damen

Een jaar geleden ontsnapten de Friezen in de Johan Cruijff Arena aan de dubbele cijfers. Van de zestien spelers die toen voor Ajax in actie kwamen, vertrokken er deze zomer negen. En de duurst verkochte speler van de club, Antony, deed niet eens mee. Al snel werd duidelijk dat het getransformeerde Ajax, waar de deze week aangetrokken Lucas Ocampos en Florian Grillitsch op de bank begonnen, Cambuur niet weer op negen tegengoals ging trakteren. Met vier goals draaide Ajax zich na een onrustige week warm voor de CL-aftrap tegen Rangers FC.

In tegenstelling tot vorig jaar liet Cambuur-coach Henk de Jong de defensieve stellingen innemen. Dat werkte in het eerste half uur, waarin de bezoekers zich in de drukke trechter vrij simpel staande hielden. Sterker nog, in die fase was de grootste kans ook voor Cambuur. Michael Breij schoot de bal rakelings over.

Ajax dwong de openingstreffer alsnog af in de eerste helft, toen Steven Berghuis bij de achterlijn werd gevonden en zijn passje voor het doel werd binnen gefriemeld door Bergwijn. Vijf minuten later besliste de topscorer de wedstrijd meteen, toen hij besloot het eens van 25 meter verder te proberen en de bal kiezelhard en halfhoog in de hoek vuurde: 2-0.

Warmdraaien voor de Champions League

Het vizier kon daarmee vast op woensdag. Trainer Alfred Schreuder verving Brian Brobbey en Edson Álvarez voor Mohammed Kudus en Kenneth Taylor. Laatstgenoemde begon voor het eerst dit seizoen op de bank. De vervangen Álvarez en ingevallen Kudus lieten eerder deze week vanwege een vertrekwens nog een training schieten. Van teleurstelling was in hun spel weinig te merken.

Met dank aan de invallers ook, beleefde Ajax een simpele tweede helft. Zo zag Taylor zijn eerste poging via de kuit van Devyne Rensch in de verre hoek ploffen (3-0) en stond Kudus aan het eind van een fraaie aanval met diezelfde Rensch en een andere uitblinker, Calvin Bassey: 4-0.

Meer goals kreeg het publiek in de Arena niet voorgeschoteld. Wel maakten de Ajax-fans voor het eerst kennis met de van Sevilla gehuurde Lucas Ocampos, die is gehaald als vervanger van Antony. Met de Argentijn, en ook de Mexicaan Jorge Sánchez en Portugees Francisco Conceição als invallers haalde Ajax voor het eerst in twintig jaar de maximale score uit de eerste vijf eredivisieduels.