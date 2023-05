Ajax heeft Kudus terug, maar moet tegen AZ Berghuis mogelijk missen

Mohammed Kudus en Steven Berghuis, hier in de wedstrijd tegen Liverpool in september 2022. Beeld Marc Atkins/Getty Images

Mohammed Kudus keert terug in de selectie van Ajax. “Voor hem kwam de bekerfinale te vroeg, maar hij heeft daarna wel alle trainingen met de groep meegedaan en is weer beschikbaar,” zegt trainer John Heitinga op de site van Ajax. “Devyne Rensch viel zondag in De Kuip in en is goed uit de strijd gekomen. Hij had maandag geen reactie. Dus hij heeft deze week ook gewoon volledig met de groep getraind.”

Ajax staat derde in de eredivisie, met slechts 2 punten meer dan AZ. De club uit Amsterdam kijkt ook naar boven. De achterstand op het als tweede geklasseerde PSV bedraagt 3 punten. De nummer 2 van de eredivisie mag volgend seizoen aan de voorronden van de Champions League deelnemen. De nummer 3 plaatst zich voor de play-offs van de Europa League en de nummer 4 begint het Europese voetbaljaar in de derde voorronde van de Conference League.

Sterke Brobbey

Heitinga is tevreden over de manier waarop Brian Brobbey zich in de bekerfinale heeft laten zien. “Voetballend kan het nog een stuk beter bij ons, maar je zag dat we bijvoorbeeld met een fitte Brian in de ploeg meer diepgang in ons spel hadden.”

“Ik vond hem erg sterk spelen. Het maakte niet uit of hij één of meer verdedigers in zijn rug had. Wat ze allemaal deden, de bal was van hem. Hij heeft de laatste weken tijdens de training veel arbeid geleverd en dat was terug te zien in de finale. Die lijn moet hij de komende wedstrijden doortrekken.”

Heitinga hoopt dat zijn ploeg tegen AZ net zo veel strijd levert als vorige week tegen PSV. “In eigen huis weten we ons gesteund door ruim 50.000 supporters. We moeten het samen doen, als team op het veld maar ook met de supporters.”

“Zij verdienden in De Kuip ook dat we de beker zouden winnen. De kansen om het af te maken hebben we gecreëerd, maar niet benut. Dat is hard aangekomen en we hebben het maandag geanalyseerd. Daarna hebben we de finale achter ons gelaten. We weten wat ons de komende vier duels te doen staat.”

