Ajax heeft intern wel wat schade opgelopen deze transferperiode

De gemoederen liepen achter de schermen soms flink op, maar uiteindelijk heeft Ajax een sterke selectie geformeerd. Al moeten in die spelersgroep nog wel wat plooien worden gladgestreken.

Van Ryan Gravenberch wist iedereen wel dat hij Ajax deze zomer zou verlaten, het vertrek van topscorer Sébastien Haller was een verrassing en voor een bedrag dat de 100 miljoen euro nadert, was Antony met geen mogelijkheid te houden. Het grootste verlies was misschien wel de transfer van Lisandro Martínez naar Manchester United. Ook in Engeland is de Argentijn al snel in de armen gesloten door de fans.

De vrees bestond dat de technische leiding van Ajax, Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, niet opgewassen zou zijn tegen de enorme renovatieklus die hen te wachten stond. Het duurde even voor het duo met concrete oplossingen kwam, maar na het vastleggen van Steven Bergwijn, Owen Wijndal en Brian Brobbey oogstte Hamstra en Huntelaar vooral bijval toen Calvin Bassey werd losgeweekt bij Rangers FC. De sterke en snelle linksbenige centrale verdediger wordt beschouwd als een waardig opvolger van steunpilaar Martínez.

Ajax gaf meer geld uit dan ooit tevoren, maar de club kleurde keurig binnen de lijntjes. Er kwam twee keer zoveel geld binnen (ruim 200 miljoen euro) als er werd uitgegeven. Daarmee haalde Ajax deze transferperiode meer geld binnen dan welke andere Europese club dan ook.

Werkweigering

Het venijn zat echter in de staart van het transferwindow, dat 31 augustus om middernacht sloot, en intern zijn bij Ajax wel wat relaties flink bekoeld geraakt. Zowel in de spelersgroep als in de vereniging is weinig begrip voor de voetballers van Ajax die met een vorm van werkweigering hebben geprobeerd een transfer af te dwingen. Antony was zelfs twee weken niet inzetbaar voor de club, tot grote onvrede van vooral trainer Alfred Schreuder. Bij het programma Rondo van Ziggo zei hij begrip te hebben voor de vertrekwens van een speler en het sentiment dat ontstaat als dat niet dreigt te lukken. “Maar uiteindelijk ben je professional en moet je gewoon je ding doen.”

Antony slaagde wel in zijn opzet. Hij maakt vermoedelijk zondag tegen Arsenal zijn debuut voor Manchester United. Wellicht heeft dat zijn collega’s Mohammed Kudus en Edson Álvarez aangezet afgelopen woensdag en donderdag ook een groepstraining aan zich voorbij te laten gaan. Beide spelers – en de clubs die zich op het laatste moment voor het duo hadden gemeld, Everton en Chelsea – kregen echter nul op rekest van de Ajaxleiding.

In de selectie werden er grappen over gemaakt, maar de houding van de spelers in kwestie heeft ook wel kwaad bloed gezet. Zij snappen dat spelen in de Premier League, tegen een salaris dat vier of vijf keer hoger is dan de Ajaxwedde, aanlokkelijk is. Maar hoe je het ook wendt of keert: door niet met de groep te trainen, maar individueel in de gym een programma af te werken, tart je de ongeschreven wetten van een teamsport.

Ruis op de lijn

Ook de verhoudingen tussen de directie en de raad van commissarissen van Ajax hebben in alle hectiek en chaos van dit transferwindow een knauw gekregen. Onduidelijke communicatie leidde er zelfs toe dat de rvc de aankoop van twee spelers, Lucas Ocampos van Sevilla en doelman Odysseas Vlachodimos van Benfica, op het laatste moment blokkeerde. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Het zal al veel ruis op de lijn schelen als technisch commissaris Danny Blind na het WK in Qatar terugkeert in zijn toezichthoudende functie bij Ajax en weer dichter bij het vuur (lees: de dagelijkse leiding van de club) zit.

Voor de huur van Ocampos gaf de rvc uiteindelijk wél toestemming. Dat beperkte het gezichtsverlies voor de directie nog enigszins. De komende weken en maanden zal blijken welke waarde Ocampos voor Ajax heeft. En dat geldt voor alle tien nieuwe spelers. Woensdag wacht de eerste graadmeter: de openingswedstrijd in groep A van de Champions League tegen Rangers FC.

