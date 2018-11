Ajax heeft geen kind aan Willem II

Ajax beleefde voor eigen publiek een gewenste voorbereiding op de kraker van woensdag tegen Benfica in de Champions League. Het bezoekende Willem II zette de deur al na het eerste fluitsignaal wagenwijd open, waardoor de thuisploeg het duel met twee doelpunten in 22 minuten al snel kon beslissen (2-0).



Eerder dit seizoen besloot Willem II zich op bezoek bij PSV ook al niet voor het eigen doel in te graven. De Tilburgse club ging in Eindhoven met 6-1 onderuit, maar dat was kennelijk geen reden om Ajax een beetje behoudend tegemoet te treden. Het 'Ajax van het zuiden', zo luidt één van de bijnamen van Willem II. Vooral in de openingsfase leek het alsof de bezoekers echt een filiaal waren van de Amsterdamse club.



Drie verdedigers

Trainer Adrie Koster van de Brabantse vereniging vond het kennelijk zo belangrijk om de opbouw van de thuisploeg te ontregelen dat hij voor een spelsysteem met drie verdedigers had gekozen.



Ajax vond het allemaal best en stapelde in de openingsfase kans op kans. David Neres kreeg weer eens de voorkeur boven Donny van de Beek. De Braziliaan had al na achttien seconden moeten scoren en zag even later een doelpunt wegens buitenspel afgekeurd.



Clubrecord

Diezelfde Neres vond na elf minuten de vrijstaande Kasper Dolberg, die de bal van een meter of achttien snoeihard in de hoek van het doel schoot (1-0). Weer elf minuten later was het duel al zo goed als beslist. Frenkie de Jong benutte zijn tweede grote mogelijkheid wel (2-0). Hij vierde pas zijn tweede treffer ooit in de eredivisie.



Jammer voor het thuispubliek was dat Ajax het daarna allemaal wel best vond met het oog op het komende duel met Benfica, waarin het zich met een zege al onverwacht snel kan plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. De formatie uit de hoofdstad bleef wel voor het achtste thuisduel op rij in verschillende competities zonder tegentreffer. Dat is zelfs een evenaring van een clubrecord uit 1971.



