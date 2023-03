Ajax heeft drie concurrenten. Welk middenveld wordt kampioen?

De middenvelders van Ajax zijn het meest ervaren in de eredivisie, ook als het op het winnen van prijzen aankomt. Beeld Getty Images

Ajax: meest ervaren in de eredivisie

Interim-trainer John Heitinga heeft zijn vaste formatie in de middelste linie nog niet gevonden, al lijkt de terugkeer van Edson Álvarez als controleur definitief. Steven Berghuis (de passer), Kenneth Taylor (de verbindingsspeler) en Davy Klaassen (de schaduwspits met een neusje voor doelpunten) strijden om de twee andere plekken. Klaassen is opgebloeid onder Heitinga, terwijl de prestaties van Berghuis en Taylor de laatste tijd weinig constant zijn.

De middenvelders van Ajax – alle vier actief op het WK – zijn het meest ervaren in de eredivisie, ook als het op het winnen van prijzen aankomt. Klaassen werd al vijf keer kampioen van Nederland. Álvarez twee keer en Berghuis driemaal, waarvan één keer (2017) met Feyenoord. Qua productiviteit ontlopen de middenvelders van Ajax elkaar niet veel. Berghuis heeft zeven goals en zes assists, Klaassen (7-3) en Taylor (6-3) zitten daar dichtbij. Álvarez, de meest defensieve van de vier, scoorde pas één keer.

Zondag speelt Ajax tegen Heerenveen. Klaassen moet oppassen dat hij in Friesland niet tegen een gele kaart aanloopt, want dan is hij een week later geschorst voor de Klassieker. In dat rechtstreekse duel met Feyenoord in de Johan Cruijff Arena hoopt Ajax het gaatje (3 punten) met de koploper te dichten.

AZ: meer dan een outsider voor de titel

Het was fascinerend hoe het Alkmaarse middenveld standhield en uiteindelijk zelfs domineerde in de wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Lazio Roma, dinsdag in de Conference League. De 2-1 zege was verdiend, de wijze waarop Jordy Clasie, Tijjani Reijnders en Sven Mijnans de bal in het laatste half uur lieten rondgaan, indrukwekkend. En dan te bedenken dat Mijnans pas twee maanden bij AZ speelt. Hij kwam in januari over van Sparta.

Mijnans vervangt Dani de Wit, de oud-Ajacied heeft een voetblessure. De Wit geldt als de aanjager van AZ, een ijzersterke kilometervreter die ook zijn doelpuntje meepikt. Hij maakte er vijf deze competitie. Mijnans is een meer creatieve middenvelder, maar wel een die van wanten weet en die nauwelijks van de bal te krijgen is. Met vijf doelpunten én vijf assists (bij Sparta en AZ) staat de 23-jarige linksbenige middenvelder uit Spijkenisse hoog op de lijst van meest waardevolle spelers.

De ervaren Clasie zorgt bij AZ voor de organisatie, hij bepaalt het tempo en verdeelt het spel, Reijnders is de dribbelaar die met de bal aan de voet voor veel snelheid en gevaar zorgt. Die kwaliteiten samen vormen een sterke cocktail die van AZ meer dan een outsider voor de titel maakt. De achterstand op Ajax is slechts twee puntjes. Dit weekend speelt AZ thuis tegen FC Groningen.

Feyenoord: Wieffer bleek het ontbrekende puzzelstukje

Arne Slot, trainer van Feyenoord, zal blij zijn dat hij in de resterende weken van het seizoen weer over Sebastian Szymanski kan beschikken. De 23-jarige Pool keerde donderdag in de Europa Leaguewedstrijd tegen Shakhtar Donetsk (1-1) terug van een blessure. Szymanski heeft een enorm loopvermogen en dat is in het energieke, soms wat opportunistische spel van Feyenoord onontbeerlijk. Slot wil tegenstanders opjagen over het hele veld en daar heeft hij zijn elftal ook op ingesteld.

Aanvoerder Orkun Kökçü heeft onder Slot een metamorfose ondergaan; hij is fysiek tot veel meer in staat dan een paar seizoenen geleden. Naast Kökçü en Szymanski is Mats Wieffer het rustpunt. Wieffer, afkomstig van Excelsior, is pas sinds de winterstop een vaste waarde. Hij bleek het ontbrekende puzzelstukje voor Slot.

Wieffer maakt de laatste maanden veel indruk. Bondscoach Ronald Koeman heeft hem opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Wieffer is vrij lang en kan voetbal er simpel laten uitzien: hij verovert veel ballen, houdt die geen seconde te lang vast, en ook in de drukte vindt hij snel de goede oplossing. Grote vraag is of Kökçü, Wieffer en Szymanski, van wie die laatste twee tamelijk onervaren middenvelders zijn, bestand zijn tegen de druk die het spelen om het kampioenschap met zich meebrengt. Zondag komt Volendam naar De Kuip.

PSV: de meest uiteenlopende types en karakters

Kwalitatief heeft PSV misschien wel de beste middenvelders van de eredivisie. Althans, trainer Ruud van Nistelrooij heeft de beschikking over de meest uiteenlopende types en karakters. Van de ijzersterke Ibrahim Sangaré, de Ivoriaan met het verwoestende schot, tot het loopwonder Guus Til, en van de Mexicaanse ‘waakhond’ Érick Guttiérez tot stilist Joey Veerman. Maar de beste speler op het Eindhovense middenveld is Xavi Simons. Met elf doelpunten en vijf assists is hij zelfs hard op weg om de beste speler van de eredivisie te worden.

Het is knap dat de pas 19-jarige Simons, geboren en opgegroeid in Spanje en door PSV weggeplukt bij Paris Saint-Germain, het elftal nu al draagt. Door de verkoop van aanvallers Cody Gakpo en Noni Madueke in de winterstop zijn de ogen nog meer gericht op Simons, maar hij gaat daar niet onder gebukt. Sterker, hij is misschien wel bezig aan zijn beste fase bij PSV.

Van Nistelrooij heeft wel moeite om de beste samenstelling van zijn middenveld te vinden. Ook met Simons schoof hij geregeld – soms was de rappe technicus rechtsbuiten of zelfs spits. De vele wisselingen hebben PSV de nodige punten gekost, maar met nog tien duels te gaan – onder meer tegen Ajax en AZ – staat de ploeg op de vierde plek, een puntje achter AZ en zes punten achter Feyenoord. Zaterdag komt degradatiekandidaat Cambuur naar Eindhoven.

