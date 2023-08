Ajax heeft beet na ultiem bod: verdediger Josip Sutalo op weg naar Amsterdam

Josip Sutalo. Beeld Niels Boersema/ProShots

Ajax jaagt al bijna een maand op de handtekening van de 23-jarige Sutalo, die wordt gezien als de opvolger van de naar Arsenal vertrokken Jurriën Timber.

Zowel directeur Sven Mislintat als trainer Maurice Steijn stak de voorbije weken ook niet onder stoelen of banken dat de mandekker, die met Kroatië derde werd op het WK, als toptarget geldt om de selectie en vooral de defensie van Ajax van een flinke kwaliteitsimpuls te voorzien. “De speler wil naar Ajax,” bleef Steijn zaterdag na de oefennederlaag tegen Borussia Dortmund onverminderd optimistisch.

Ultieme poging

Mislintat was een paar dagen eerder nog zonder deal voor Sutalo teruggekeerd uit Zagreb. Deze week werd duidelijk dat Ajax met een vaste transfersom van 20 miljoen euro (exclusief bonussen) een ultieme poging waagde bij de Kroatische topclub. Daarmee is Dinamo Zagreb, dat op het punt staat een andere sterkhouder Luka Ivanusec aan Feyenoord te verkopen, woensdag akkoord gegaan.

Onduidelijk is nog wanneer Sutalo naar Amsterdam vliegt om de deal af te ronden. Reden voor Zagreb om de poot stijf te houden was ook de jacht op een Champions Leagueticket. Daarin neemt de club het nu op tegen AEK Athene. Het eerste duel werd dinsdag uitgesteld vanwege rellen tussen hooligans van beide clubs.

Andere verdedigers

Ajax heeft er veel baat bij Sutalo snel te keuren en te presenteren. De club begint zaterdag in eigen huis tegen Heracles aan het eredivisieseizoen. Daarvoor heeft Steijn alleen in de 17-jarige Jorrel Hato een centrumverdediger met ervaring op het hoogste niveau. Het talent werd in de oefencampagne steevast geflankeerd door Olivier Aertssen. De 18-jarige belofte moet zijn officiële debuut nog maken voor de hoofdmacht van Ajax.

Ondertussen had Mislintat al wel beet in de Tweede Bundesliga. Jakov Medic maakte in Dortmund, zonder bij zijn nieuwe club getraind te hebben, meteen zijn officieuze debuut. Ajax is ook nog in de markt voor de linksbenige verdediger Hiroki Ito van Stuttgart.