Ajax heeft aanvoerder De Ligt terug

Zonder De Ligt versloeg Ajax de Grieken met 3-0, maar verloor het enkele dagen later de topper tegen PSV met dezelfde cijfers. "Matthijs is fit en kan spelen,'' zei trainer Erik ten Hag in zijn vooruitblik op de competitiewedstrijd zaterdag in Limburg tegen Fortuna Sittard.



Volgens Ten Hag heeft de nederlaag in Eindhoven niet voor een deuk in het Amsterdamse zelfvertrouwen gezorgd. "Na een overwinning is het 24 uur genieten, na een nederlaag 24 uur rouwen. En daarna moet je weer verder. Zondag ging het niet goed, maar we hebben dit seizoen ook al heel vaak laten zien dat we heel goed kunnen voetballen."



Mentale kwestie

Ten Hag kreeg de nodige kritiek voor zijn keuze om Frenkie de Jong tegen PSV op de plek van De Ligt te posteren, centraal achterin tegenover de kopsterke spits Luuk de Jong. Spijt heeft hij daar niet van. "Met het beschikbare materiaal was dit de beste oplossing. Het lag ook niet aan de opstelling, het was een mentale kwestie. We gingen de wedstrijd met net iets teveel zelfvertrouwen in. Voor het eerst kregen we te maken met tegenslag en we reageerden niet goed op die achterstand. We hadden wel wat weerbaarder mogen zijn.''



De Deense spits Kasper Dolberg, terug na lang blessureleed, deed in de midweekse bekerwedstrijd tegen Te Werve bijna 75 minuten mee en maakte één van de zeven doelpunten (7-0). "Kasper maakt stappen voorwaarts, hij voelt zich goed. Hij moet nu in vorm gaan komen.''