Ajax heeft aan drie doldwazeminuten genoeg voor zege op Groningen

Beeld ANP

FC Groningen stond na 45 minuten volkomen terecht op een 1-0 voorsprong. Ajax schoot zaterdagmiddag op alle fronten tekort in stadion Euroborg. Het lukte de Amsterdammers niet om de thuisploeg onder druk te zetten, verdedigend was het elftal van trainer Erik ten Hag wankel. Zo makkelijk als Groningen-aanvaller Paulos Abraham in de 20ste minuut het veld kon oversteken, zoveel ruimte als Jørgen Strand Larsen van Perr Schuurs vervolgens kreeg om uit te halen, en zo zwak het verweer van keeper André Onana was op het schot van de Noor.

FC Groningen was al vijf duels op rij ongeslagen en leek met een kleine marge tegen de koploper van de eredivisie de rust in te gaan. Maar in de extra tijd ging er plotseling van alles mis. Na een ingooi van Daley Blind verloor Damil Dankerlui in zijn eigen strafschopgebied een persoonlijk duel van Dusan Tadic. De aanvoerder legde de bal panklaar neer voor Davy Klaassen, die een neusje heeft voor (openings)doelpunten.

Ajax haalde opgelucht adem, maar er zat nog meer in het vat voor de ploeg. In de derde minuut van de extra tijd waagde Ajax zich nog aan één aanval. Een schot van Mohammed Kudus werd nog gekeerd door doelman Peter Leeuwenburgh, maar in de rebound belandde een voorzet van Noussair Mazraoui op de uitgestoken armen van Dankerlui, die zich voor de voorzet wierp.

Arbiter Nijhuis beoordeelde het niet als een handsbal en floot voor de rust. De Ajacieden reageerden furieus. Groningen-trainer Danny Buijs riep zijn spelers naar de kant, terwijl Nijhuis op zijn ‘oortje’ wees. Het duurde een minuut voordat hij van videoreferee Rob Dieperink hoorde dat hij toch even naar de beelden moest kijken. Nijhuis had aan één herhaling genoeg: penalty. Leeuwenburgh moest terug in zijn doel, waarna Tadic hem vanaf elf meter het nakijken gaf. Tadic, de hele wedstrijd uitgefloten door het publiek van de club die hij jaren geleden diende, werd getrakteerd op een bierdouche na zijn belangrijke treffer.

Het bleek een beslissende wending in de wedstrijd. Groningen kwam de klap niet meer te boven. Ajax kon het tactische plan in de pauze bijsturen – en dat was hard nodig ook. Ten Hag gaf zijn team een kwartier na rust nog wat meer steun door Edson Álvarez in het veld te brengen voor Kudus.

Groningen gaf niet op. De ploeg perste er in de 66ste minuut nog een knappe aanval uit. De voorzet vanaf de rechterkant van Mo el Hankouri leverde Strand Larsen een grote kans op zijn tweede doelpunt, maar zijn kopbal werd fraai gekeerd door Onana, die zich herstelde van een povere eerste helft.

De vierde treffer van de wedstrijd had in die fase echter aan de andere kant moeten vallen. Ajax miste twee vrije schietkansen, één voor Ryan Gravenberch (te zacht) en één voor Berghuis, die half over de bal heen maaide. Het gaf Groningen de hoop dat een remise nog tot de mogelijkheden behoorde, maar de schade die aan het eind van de eerste helft was opgelopen, viel niet meer te repareren.

Pas in de 92ste minuut sloeg Berghuis toe (3-1) op aangeven van invaller Brian Brobbey. Het was een zwaarbevochten zege voor Ajax, wederom. De regerend kampioen houdt PSV daarmee op afstand. Ajax staat nu 4 punten voor op PSV, dat zaterdagavond gelijkspeelde tegen FC Twente (3-3). Nog zes haltes in de eredivisie voor Ajax. De volgende stop in de Johan Cruijff Arena: Sparta.

