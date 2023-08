Ajax haalt vleugelaanvaller Borges voor minimaal 14 miljoen euro

De Amsterdammers betalen minimaal 14 miljoen euro voor Borges. Beeld ANP / EPA

De komst van Borges werd eerder deze week al aangekondigd, maar tussen dat bericht en de presentatie stonden nog enkele handtekeningen en een medische keuring in de weg. Die rimpels zijn gladgestreken en donderdagavond maakt Ajax officieel bekend dat Borges onder contract staat bij club. De Portugese vleugelaanvaller heeft getekend tot en met 30 juni 2028.

Ajax legt 14 miljoen euro op tafel voor de 19-jarige aanvaller (volledige naam Carlos Forbs Borges) die zal gaan spelen met de naam Forbs. Dat bedrag kan oplopen tot 19 miljoen euro. Borges stond nog tot en met medio 2026 onder contract in Manchester.

Borges speelt sinds 2014 in de jeugdopleiding van Manchester City en kwam het afgelopen seizoen uit voor het O21-elftal. Met dat team behaalde hij het kampioenschap in de Premier League 2, werd hij topscorer van de competitie met twaalf doelpunten en aan het einde van het seizoen werd hij bovendien uitgeroepen tot beste speler van de competitie. In 35 wedstrijden was hij 34 keer betrokken bij een doelpunt: 12 keer legde hij de bal in de goal en 22 maal gaf hij een assist.

Vierde versterking van de transferperiode

Eerder op de dag maakte Ajax bekend dat keeper Diant Ramaj een contract voor vijf seizoenen heeft getekend in de hoofdstad. De 21-jarige Duitser met Kosovaarse roots komt over van Eintracht Frankfurt. Zijn versterking was onder meer nodig vanwege de handblessure van Remko Pasveer, die twee maanden aan de kant zit.

Eerder trok technisch directeur Sven Mislintat Branco van den Boomen aan van het Franse Toulouse en Benjamin Tahirović van AS Roma. Deze zomer moest Ajax onder meer afscheid nemen van Jurriën Timber, die de oversteek maakte naar Arsenal, en aanvoerder Dusan Tadic, die zijn carrière bij het Turkse Fenerbahçe voortzet.

Zondag 6 augustus speelt Ajax een generale repetitie tegen Borussia Dortmund in Duitsland; hopelijk kan de ploeg de nare bijsmaak van de laatste oefenwedstrijd tegen FC Augsburg (3-1 verlies) wegspoelen. De jacht op de 37e landstitel begint op zaterdag 12 augustus in de eigen Johan Cruijff Arena met een wedstrijd tegen promovendus Heracles Almelo.

