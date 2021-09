Ajax haalt net niet de dubbele cijfers tegen Cambuur

Beeld ANP

Ajax versloeg in het seizoen 2000/2001 Sparta met 9-0. In de KNVB-beker en de toenmalige UEFA Cup werden UDI’19 (9-0) en Maribor (9-1) met grote cijfers naar huis gestuurd. Ajax won een keer eerder in de Eredivisie een wedstrijd met acht verschillende doelpuntenmakers. Dat gebeurde op 30 augustus 1981 tegen De Graafschap (9-1).

Trainer Erik ten Hag is er veel aan gelegen dat hij zoveel als mogelijk spelers uit zijn brede selectie fit en tevreden houdt. Tegen SC Cambuur mochten Nicolás Tagliafico en David Neres weer eens aan de aftrap verschijnen. Beide spelers mochten deze zomer vertrekken maar vonden niet de juiste club.

Daley Blind en Antony kregen drie dagen na het uitduel met Sporting Portugal (1-5) rust en Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg zijn nog steeds geblesseerd. Maar ook zonder dit viertal was Ajax in eigen stadion veel te sterk voor Cambuur. Na overwinningen voor eigen publiek tegen NEC (5-0) en Vitesse (5-0) leek het soms wel of de kampioen zelf de uitslag kon bepalen. Als Ajax even gas gaf, dan regende het doelpunten in de Arena.

Cambuur bleef het eerste kwartier overeind. Maar toen was het Jurriën Timber die op eigen helft de bal van Alex Bangura veroverde. Hij stak het veld over, combineerde met Steven Berghuis en opende de score. Drie minuten later scoorde Berghuis na een door Ryan Gravenberch en Dusan Tadic ingestudeerde hoekschop. Noussair Mazraoui en Neres vonden voor rust ook nog het doel (4-0).

Tadic maakte de 5-0, voordat hij naar de kant mocht voor de Deense aanwinst Mohamed Daramy. Perr Schuurs, Kenneth Taylor, Danilo en Blind kregen ook nog speeltijd. Daramy debuteerde in de Arena met de 6-0, op aangeven van Taylor. Haller, de man van vier doelpunten tegen Sporting, maakte de 7-0. Danilo evenaarde een record in de Eredivisie met acht verschillende doelpuntenmakers in een wedstrijd. Na de 9-0 van Neres scandeerden de supporters in het stadion ‘tien, tien, tien’. Die vernedering bleef Cambuur bespaard. Gravenberch schoot in blessuretijd nog wel op de paal.