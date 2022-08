Ajax haalt met Jorge Sánchez ‘echte vechter’ die zich nog wel even moet aanpassen

Jorge Sánchez in actie voor Club América. Beeld ANP / EPA

Zo’n drie jaar geleden had niemand in Mexico kunnen bevroeden dat Sánchez op een dag nog een toptransfer naar Europa zou maken. Zeker in de hoofdstad niet, waar ze de back vervloekten omdat hij er debet aan was dat de finale van de Aperturacompetitie verloren ging tegen Monterrey. Club América lag op titelkoers, tot Sánchez, voor de verandering spelend op de linkerflank, compleet over de bal heen maaide, de rivaal zag scoren en uiteindelijk triomferen.

Sánchez doorbrak een half jaar later pas het stilzwijgen over zijn fout. “Het was een heel moeilijk moment voor me dat soms nog door mijn hoofd spookt, maar dit zijn dingen die gebeuren en ik zal fouten blijven maken. Dat doen we allemaal. Er is geen andere optie dan doorgaan met keihard werken en vechten en geloven in jezelf, en niet in andere dingen.”

Normaal gesproken, weet journalist Daniel Reyes die in Nederland verblijft, is het dan al snel einde oefening voor een speler van een topclub. Niet voor Sánchez, die zich vervolgens terugknokte tot een gewaardeerde kracht bij Club América. “Ik zal niet zeggen dat Ajax nu de lieveling aantrekt, maar Jorge heeft het respect wel teruggewonnen. Al gaat het nog wel eens over die fout. Die vergeten ze niet snel,” aldus Reyes.

Vrienden

Ajax winkelt niet voor het eerst in Mexico. Hoofdscout Henk Veldmate is er met regelmaat te vinden. Zo scoutte hij er eerder Diego Lainez, de vleugelspits die uiteindelijk voor Betis koos, en Edson Álvarez, die drie jaar geleden al door de Amsterdamse club werd overgenomen van Club América. Door hun gezamenlijke periodes in de Mexicaanse hoofdstad en bij de nationale ploeg werden Álvarez en Sánchez ook vrienden.

Een onbetwiste basisspeler is Sánchez niet bij Mexico, waar bondscoach Tata Martino hem rouleert met Kevin Álvarez van FC Pachuca. Die rechtsback was eerder ook in beeld bij Ajax, dat bovendien een samenwerkingsverband heeft met zijn club. De kampioen, die Noussair Mazraoui naar Bayern München zag vertrekken, kiest voor Sánchez om de strijd aan te gaan met de zelfopgeleide Devyne Rensch.

“Ik vind Sánchez wel een heel ander type dan Mazraoui,” stelt Hans Westerhof, die eerder deze eeuw tot drie keer toe werkzaam was in Mexico. “Sánchez vind ik verdedigend heel sterk. Hij is ook heel leergierig. Bij Álvarez heb je gezien dat hij even tijd nodig had om te wennen. Dat zal bij Sánchez niet anders zijn, al is het voor een vleugelverdediger wat makkelijker om aan het niveau te wennen dan een controlerende middenvelder, die sneller beslissingen moet nemen.”

Aanpassen

Kan Sánchez over een maand de back van Ajax zijn bij de de Champions Leagueaftrap? “Hij is op dit moment in elk geval topfit, want de Mexicaanse competitie is een maand bezig,” zegt Reyes, die ook wijst op de door Feyenoord aangetrokken spits Santiago Gimenez.

“Wel moet Sánchez nog een keer terug naar Mexico om zijn werkvergunning te bemachtigen. Dat hoeft niet lang te duren. Maar dan begint het aanpassen. Dat moet iedere Mexicaanse speler doen die in Nederland arriveert. Ook aan de stijl van Ajax. Daar hoort bij dat hij aanvalt. En Sánchez is een vechter, een speler die beter verdedigt dan aanvalt. In Amsterdam moet hij dat gaan ontwikkelen.”

Met zijn transfer naar Europa gaat voor Sánchez een droom in vervulling, weet de journalist. “Hij wil natuurlijk ook als basisspeler naar Qatar. Bij Mexico speelde hij oké, maar was hij nog geen uitblinker. De vraag is of hij dat nu kan laten zien. Om Kevin Álvarez uit de basis te spelen voor het WK, moet hij snel spelen bij zijn nieuwe club. En ik denk eerlijk gezegd dat het, ondanks dat hij gewend is aan het spelen voor een grote club, na een verhuizing naar een ander continent moeilijk voor hem zal zijn om heel snel in de basis te komen bij Ajax.”