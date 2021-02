Ajax haalt met Idrissi bewezen waarde in huis

Oussama Idrissi, nog voor AZ, in duel met Sergino Dest van Ajax. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De cirkel is op een merkwaardige manier rond. De transfer naar Sevilla van Alejandro Papu Gómez, als sterspeler van Atalanta Bergamo nog medeverantwoordelijk voor de Champions League-uitschakeling van Ajax, heeft tot gevolg dat Idrissi (tijdelijk) in Amsterdam neerstrijkt. Via een omweg tekent er dus alsnog een AZ-uitblinker bij Ajax. Wat kunnen de Amsterdamse fans verwachten van de Marokkaanse buitenspeler?

Bewezen effectief

Bij Sevilla kwam Idrissi er niet aan te pas. De linksbuiten werd op deadline day (5 oktober) voor 12 miljoen euro van AZ overgenomen door de Andalusiërs, maar door een blessure en fikse concurrentie van bewezen topspelers Lucas Ocampos en Suso kreeg hij nauwelijks speeltijd. In de Spaanse competitie moest Idrissi het doen met drie invalbeurten: in totaal 24 speelminuten.

Maar laat het mislukte Spaanse avontuur u geen zand in de ogen strooien. De beoogde vervanger van Quincy Promes heeft bewezen in de Nederlandse top bepalend te kunnen zijn. In zijn laatste drie eredivisieseizoenen voor zijn transfer, waarvan een half jaar bij FC Groningen en tweeënhalf jaar bij AZ, was Idrissi met 28 goals en 16 assists direct betrokken bij 44 doelpunten. Bij een club buiten de traditionele top drie waren in die periode alleen Bryan Linssen (58), Abdenasser El Khayati (51) en Gyrano Kerk (45) bij meer eredivisietreffers betrokken.

Andere smaak

Waar Promes bij Ajax vooral speelminuten kreeg vanwege zijn diepgang en uitstekende werk bij het pressen, was de rol van Idrissi bij AZ een stuk traditioneler. Op de linkerflank was het maken van een individuele actie prioriteit nummer één voor Idrissi. De in Bergen op Zoom geboren aanvaller behoorde dan ook tot de effectiefste dribbelaars in de eredivisie in de voorbije seizoenen.

Sterker, in de seizoenen 2018-19 en 2019-20 liet geen enkele speler in de eredivisie meer geslaagde dribbelacties noteren dan Idrissi. De Marokkaanse rechtspoot passeerde in zijn laatste twee seizoenen bij AZ 181 keer een tegenstander met een dribbel. Ter vergelijking: Ajax’ actiefste dribbelaar in deze periode, Hakim Ziyech, kwam tot 131 geslaagde passeeracties.

Ook valt op dat Idrissi bij AZ keurig omsprong met de momenten waarop hij individueel het verschil aan de bal kon maken. Waar bij de nummer twee in het dribbelaarsklassement, Gyrano Kerk van Utrecht (180 geslaagde dribbels), in 51 procent van zijn ingezette acties slaagde, lag dit bij Idrissi een stuk hoger: in liefst 63 procent van de dribbelacties passeerde hij een tegenstander.

Ademruimte Tadic

Idrissi speelde tot dusver 172 duels als profvoetballer. Geen enkele keer deed hij dat op 10. De 24-jarige Marokkaans international is een pure buitenspeler. Opvallend, aangezien de speler die hij in Amsterdam komt te vervangen, Promes, meer dan de helft van zijn speelminuten bij Ajax dit seizoen maakte in een centrale rol als aanvallende middenvelder.

Trainer Erik ten Hag kiest dit jaar resoluut voor Tadic op de linkerflank. Alleen in de drie Europese uitduels stelde hij zijn aanvoerder in de as van het veld op: tegen Atalanta speelde Tadic op 10, in de uitduels met Midtjylland en Liverpool vervulde de Serviër zijn oude rol van ‘valse spits’.

De komst van Idrissi kan er, evenals het herstel bij David Neres, voor zorgen dat Tadic in de slotmaanden van het seizoen ook weer op andere posities dan linksbuiten te zien is.